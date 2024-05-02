الحمل

تتلقى اتصالات لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في عملك

الثور

تثير قضايا دفينة وتتأمل في ما حصل معك بغية أخذ العبرة لتفادي السقوط مجدداً

Advertisement

الجوزاء

ابتعد عن إثارة النعرات والحساسيات، قد يدلك الحدس على حل ما، وتضطر إلى مواجهة بعض التطورات في حياتك المهنية

السرطان

يحتاج إليك الزملاء في العمل ويؤدون دوراً في توجهاتك، فتشاركهم اهتمامات موحدة وتقدم النصائح أو تتخذ القرار عنهم

الأسد

قد تتعرض لبعض الانتقادات، لكنك تكمل طريقك بثبات وقوة لتحقيق أهدافك ومشاريعك التي خططت لها على نحو جيد

العذراء

لحسن الحظّ تنفرج الأمور، وتعود إليك الحماسة وتشعر بالاندفاع والطاقة، ويلتف حولك فريق عملك مقدماً لك كامل الدعم

الميزان

تمتحن شعبيتك وتحاسب بحزم على أخطائك، وربما تقع ضحية أصحاب النيات السيئة، فيحققون مكاسبهم ويبعدونك من أمام دربهم

العقرب

يوم من الإبداع والتطور المهني والإشراق، تتمتع بحظ كبير يبارك خطواتك ويسهل لك دربك ويحقق لك طموحاتك

القوس

تفيض حيويّة وإشراقاً، وتبدو واقعياً وإيجابياً وقادراً على التعاطي مع شتّى الأمور بحكمة ومهارة، والتخلص من العقبات والاعتراضات

الجدي

عليك التحضير جيّداً ومسبقاً لجميع أعمالك اقتناصاً منك للفرص الثمينة التي أتيحت لك، والتي قد لا تتكرر إلا بعد سنوات

الدلو

ثمة ما يشير إلى بعض المفاجآت والتحركات غير الاعتيادية، وقد تتلقى عرضاً مفاجئاً يصوّب الخطوات

الحوت

قد تسوء العلاقة مع المقرّبين، ويبدو الاتصال صعباً وتضطر إلى تقديم بعض التنازلات من أجل إشاعة الانسجام