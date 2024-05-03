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منوعات
بالليزر.. ابنة رئيس جمهورية الشيشان توجه رسالة إلى العالم
Lebanon 24
03-05-2024
|
01:10
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وجهت خوتمات قديروف، ابنة رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رسالة إلى المجتمع العالمي، حتى ينتبهوا لمعاناة الشعب الفلسطيني، وخاصة معاناة أطفال فلسطين وإسرائيل.
وفي رسالة تم إعدادها عبر تقنية الليزر، قالت قديروف، نائبة رئيس سكرتارية رئيس جمهورية الشيشان وأمينة قطاع الرعاية الصحية الإقليمي إن "هذا العرض بمثابة رحلة فريدة إلى عالم الأطفال المميزين.. هؤلاء الأطفال، الذين يرون العالم بشكل مختلف، شعروا بألم المأساة الفلسطينية بشكل خاص وعبروا عن ذلك من خلال الصلوات والأفكار التي شاركوها معنا. وقررنا تحويل هذه القصة إلى عرض بالليزر".
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وأضافت: "فلتنتشر هذه اللقطات، كنداء من قلوب خاصة، إلى جميع أنحاء العالم وتذيب القلوب المتجمدة التي يمكنها أن توقف هذا الألم في قلوب الملايين من الناس". (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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