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تجهّزوا لسيارة "فيراري" الجديدة.. سعرها قارب 500 ألف دولار

Lebanon 24
03-05-2024 | 03:35
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كشفت شركة فيراري الإيطالية العريقة عن سيارة رياضية جديدة بمحرك احتراق داخلي بقيمة 395 ألف يورو (423 ألف دولار) وبقوة هائلة.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن السيارة الجديدة اسمها "12Cilindri"، وهناك نسخة مكشوفة منها بقيمة 435 ألف يورو (467 ألف دولار)، وهي مستوحاة من طرازات سيارات فيراري في الستينيات من القرن الماضي، وتمثل خيارا جديدا وسط العديد من السيارات التي بيعت بالكامل.
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وقامت فيراري برفع الأسعار واستفادت من كون المشترين الأثرياء أقل تأثرا بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة. وبينما بدأت الشركة في التحول نحو السيارات الكهربائية، فإنها تعتمد إلى حد كبير على محركات الاحتراق المربحة للغاية لتعزيز هوامش الربح.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم الكشف عن السيارة الجديدة، الخميس، في ميامي قبيل سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في المدينة، وهي تتميز بمحرك 12 أسطوانة (سيلندر) بقوة 819 حصانا.
ويبلغ وزن السيارة 1560 كلغ، مع سرعة قصوى تبلغ أكثر من 211 ميلا في الساعة (339 كلم في الساعة)، ويمكن للسيارة التسارع من صفر إلى 100 كلم في الساعة خلال 2.9 ثانية. (الحرة)
المصدر: الحرة
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