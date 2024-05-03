بعد إقحام اسمه ضمن فضائح "التيكتوكرز".. "دكتور فود" يلجأ إلى القضاء (فيديو)

تصدر اسم جورج ديب المعروف بـ دكتور فود، في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار مجموعة اخبار حول اتهامه من قبل جهات قضائية بمحاولة تهريب كمية من الممنوعات إلى تركيا، مؤكدًا أنها "شائعات تهدف إلى تشويه سمعة علامته التجارية".

وفي اول تعليق له على ما يتم تداوله، قال دكتور فود في منشور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام: "انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي شائعات طالت منتجات شركة الدكتور فود، بهدف تشويه سمعة المنتجات وإقحامها بموضوعات الممنوعات".

واضاف: "هنا يهمنا التوضيح أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة بأي صلة، ولطالما حرصنا على تأمين أفضل جودة لزبائننا".

هذا وقد توعّد دكتور فود بملاحقة مطلقي تلك الشائعات، اذ قال: "سنقوم بمراجعة القضاء المختص لإنزال العقوبات المناسبة بحق أصحاب هذه الأقلام السوداء وأعداء النجاح، وهم معروفون تمامًا من قبلنا، كما نتمنى على جميع من يتداول هذه الأخبار التثبّت من أي معلومات قبل نشرها".

ولاحقا، نشر دكتور فود على حسابه عبر منصة "اكس"، مقطع فيديو قال فيه إنه لن يسمح باستخدام قاعدته الجماهيرية العريضة لمن يحاولون تصدُّر الترند بـ"الكذب والنفاق والحكي بلا طعمة"، بحسب تعبيره، مؤكدًا أنه سيطرح منتجات جديدة في الأسواق خلال الفترة المقبلة. (الجديد)