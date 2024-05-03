21
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
23
o
بشري
21
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
جريمة بشعة تهزّ مصر.. قتلت جارتها وأطعمتها للكلاب
Lebanon 24
03-05-2024
|
13:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
قطّعت سيدة مصرية جارتها المسنة "إربا إربا"، وألقت أجزاء من جسدها فى الحقول المجاورة للقرية، لتأكلها "كلاب السكك الضالة"، ظنًا منها أنها بذلك تخفي جريمتها، وذلك حسب وسائل إعلام مصرية.
وعلى غير المعتاد لاحظ الجيران غياب السيدة عائشة (65 عامًا) لمدة 3 أيام فى ظروف غامضة، فذهبوا إلى منزلها،وتواصلوا مع عائلتها، و بعدما فشلت كل محاولات العثور عليها، توجهوا إلى قسم الشرطة لتحرير محضر إختفاء.
Advertisement
اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارًا من العميد أسامة أبو طالب مأمور قسم شرطة مركز شرطة أبشواي، بعثور أحد المزارعين على جثة أعضاء بشرية داخل حقله بنجع كفر عبود، وانتقل مساعد مدير أمن الفيوم لقطاع غرب الفيوم لموقع الحادث، وأشرف على نقل أشلاء السيدة لمشرحة مستشفى أبشواى المركزى.
وانطلق فريق من البحث الجنائى يقوده العميد أحمد خيرى رئيس المباحث الجنائية، وتبين أن الأشلاء لسيدة مسنة تدعى (عائشة محمد صاوى 65 عاماً - ربة منزل)، مقيمة بكفر عبود مركز أبشواى، وأنها متغيبة عن منزلها منذ 3 أيام.
وبتكثيف البحث تبين أن وراء هذه الجريمة، سيدة تدعى، وداد م أ" تبلغ من العمر 51 عاما، تقيم بجوار القتيلة، وتوصلت تحريات المباحث إلى أن "وداد" استدرجت "عائشة"، إلى منطقة مهجورة، لسرقة "قرطها الذهبى"، وقامت بطعنها بسكين، ثم تقطيعها وإلقاء أجزاء من جسدها فى الحقول القريبة من القرية، ظنا منها أنه بالتهام الكلاب الضالة لجسد العجوز أنها بذلك ستُخفي جريمتها.
ولكن الأجهزة الأمنية عثرت على أشلاء القتيلة متناثرة وسط الحقول، وألقت القبض على المتهمة، وأحيلت إلى عبد الرحمن محمد رئيس نيابة ابشواى الذى تولى التحقيق معها. (موقع مصراوي)
المصدر: مصراوي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات مهمّة عن الدولار... قد لا يعرفها الكثيرون
Lebanon 24
معلومات مهمّة عن الدولار... قد لا يعرفها الكثيرون
07:00 | 2024-05-03
03/05/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جويّ سيضرب لبنان.. الأب إيلي خنيصر: أمطار غزيرة وعواصف رعديّة
Lebanon 24
منخفض جويّ سيضرب لبنان.. الأب إيلي خنيصر: أمطار غزيرة وعواصف رعديّة
06:42 | 2024-05-03
03/05/2024 06:42:24
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة طبيب مشهور داخل منزله... ماذا كشفت التحقيقات الأوليّة عن وفاته؟
Lebanon 24
العثور على جثة طبيب مشهور داخل منزله... ماذا كشفت التحقيقات الأوليّة عن وفاته؟
05:19 | 2024-05-03
03/05/2024 05:19:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواج دام 14 شهرا... فنانة تنفصل عن زوجها
Lebanon 24
بعد زواج دام 14 شهرا... فنانة تنفصل عن زوجها
06:50 | 2024-05-03
03/05/2024 06:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إندلاع حريق قرب مجمّع "سيتي سنتر" في الحازمية
Lebanon 24
بالفيديو... إندلاع حريق قرب مجمّع "سيتي سنتر" في الحازمية
15:26 | 2024-05-03
03/05/2024 03:26:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:25 | 2024-05-03
بالفيديو اشترى لزوجته نجمة في السماء.. عريس يثير الجدل!
15:10 | 2024-05-03
معلمة تنفذ أشنع الأفعال مع تلميذ قاصر.. اليكم التفاصيل
14:13 | 2024-05-03
الحكم صدر.. هذا ما ستواجهه الممرضة الأميركية التي قتلت مرضاها
12:00 | 2024-05-03
بعد إقحام اسمه ضمن فضائح "التيكتوكرز".. "دكتور فود" يلجأ إلى القضاء (فيديو)
10:45 | 2024-05-03
رصد طائرة غريبة وغير مألوفة في الولايات المتحدة (فيديو)
08:41 | 2024-05-03
شرطي قتل كلبا لإنقاذ شخص من بين أنيابه.. أوقف إداريا وأحيل إلى التحقيق!
فيديو
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
02:08 | 2024-05-02
04/05/2024 01:52:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
Lebanon 24
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
00:07 | 2024-04-30
04/05/2024 01:52:54
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
04:00 | 2024-04-29
04/05/2024 01:52:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24