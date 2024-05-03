معلمة تنفذ أشنع الأفعال مع تلميذ قاصر.. اليكم التفاصيل

اعتقلت السلطات الأميركية مُعلّمة في مدرسة ابتدائية بولاية ويسكونسن، تبلغ من العمر 24 عامًا، يوم الأربعاء بتهمة "إقامة علاقة غرامية" مع طالب في الصف الخامس، وذلك قبل أقل من ثلاثة أشهر من زواجها.

ووفقًا لشبكة CBS News Minnesota، فقد تم كشف ادعاءات الإساءة من قبل ماديسون بيرغمان للطفل البالغ من العمر 11 عامًا عندما سمعت والدة الطالب ابنها يتحدث مع المعلمة عبر الهاتف.

وزُعم أن والدي الضحية عثرا على رسائل نصية بين المعلمة والطفل، ثم دخلا إلى مدرسة ريفر كريست الابتدائية مصحوبين بنسخ مطبوعة من المحادثات.

وتضمنت سلسلة الرسائل النصية رسائل من بيرغمان يُزعم أنها تناقش لقاءات متعددة داخل الفصل الدراسي أثناء الغداء أو بعد المدرسة.

كما اتُهمت بيرغمان بإخبار الطفل عن مدى استمتاعها بلمسها و"تقبيلها"، وفقًا لوثائق الاتهام.

وعثرت الشرطة في حقيبتها أيضًا على مجلد يحمل اسم الضحية، والذي يحتوي على العديد من الملاحظات المكتوبة بخط اليد تتحدث عن تقبيلهما لبعضهما البعض.

وزُعم أن بيرغمان كتبت في إحدى الرسائل: "قريبتي في الصف الخامس ولا أستطيع أن أتخيل رجلاً يتحدث معها بالطريقة التي نتحدث بها. أعلم أن لدينا علاقة خاصة وأنا أحبك أكثر من أي شخص آخر في العالم ولكن يجب أن أكون شخصًا بالغًا هنا وأتوقف عن هذا الفعل".

تواجه بيرغمان تهمة تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال من الدرجة الأولى. تم إطلاق سراحها بكفالة توقيع بقيمة 25 ألف دولار.

( lbc)