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بالفيديو اشترى لزوجته نجمة في السماء.. عريس يثير الجدل!

Lebanon 24
03-05-2024 | 16:25
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خلق عريس جزائري الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بعد أن أهدى زوجته "نجمة في السماء" خلال حفل زفافهما.

 وظهر في فيديو على منصة "إكس" مصور داخل قاعة للحفلات العريس وهو يتحدث أمام المدعوين ويقدم لزوجته وثيقة تبين أنه اشترى "نجمة من السماء" وكتبها باسمها.

 وقال العريس: "بعدما فكرت مليا في هدية مميزة تليق بمقام العروس، قررت شراء نجمة من نجوم السماء وتسجيلها باسمها".

 وذكرت مصادر صحفية محلية أن العريس قام بمراسلة وكالة الفضاء الدولية "ناسا" وطلب منها شراء "نجمة في السماء" وسجلها باسم زوجته "إيمان" ليقدمها لها كهدية في يوم زفافهما.

 وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع لفتة العريس الجزائري بين من أبدى إعجابه بالهدية المميزة، ومن تفاعل مع الموضوع بطرافة واستغرب الفكرة.

وكتب يوسف هدى على منصة "إكس" تعليقا على الموضوع "من شروط الزواج الجديد في الجزائر، طالبين الهنا ومعاها نجمة في السماء".

 وقالت صفحة على موقع "فيسبوك" تسمى ولاد عدي "شراء نجمة من قبل عريس لعروسته في الجزائر، بالنسبة لي حدث جميل وغريب جدا، و العريس أراد أن يعبر عن حبه لزوجته، فأهداها " نجمة " ومعها وثيقة شراء".

 أما زينب تازة فكتبت مستغربة أيضا على "فيسبوك" وقالت: "العريس الجزائري الذي اشترى لزوجته نجمة باسمها خليفة ايمان بالوثائق ب70 مليون والتي يقع مكانها في باريس، زمن العجائب".

 ولا يعتبر شراء نجمة في السماء فكرة جديدة حيث يمكن شراء النجمة من خلال التواصل مع إحدى الشركات التي توفر هذه الخدمة والحصول على وثيقة ملكية إلكترونية، لكنها تبقى رمزية في كل الأحوال. (سكاي نيوز)

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