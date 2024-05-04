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مقابل 10 يورو فقط.. قصر أثري معروض للبيع في هذه الدولة الأوروبية

Lebanon 24
04-05-2024 | 04:00
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تم عرض قصر أثري في بلجيكا يعود للقرن الثامن عشر للبيع مقابل 10 يورو فقط على طريقة "اليانصيب".

ويقع القصر في منطقة غودين ببلجيكا، وسكنه رئيس الوزراء البلجيكي السابق بول هنري سباك.

ويعود تاريخ القصر إلى القرن الثامن عشر، ويتكون من 19 غرفة نوم و8 حمامات ومسبح، ويمتد على مساحة 6700 متر مربع.
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وللفوز بالمنزل يتعين على المشاركين شراء تذكرة بقيمة 10 يورو، والإجابة عن أسئلة تخص تاريخ المنزل، ومن ثم تقدير ثمنه.

وفي حال لم يتوصل أحد للإجابة الصحيحة، سيتم سحب عرض البيع.(العربية)

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