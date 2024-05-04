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منوعات
وضع لها زبون بقشيش بقيمة خيالية.. فطردت من عملها!
Lebanon 24
04-05-2024
|
02:00
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تم طرد عاملة في متجر للمثلجات في ولاية مينيسوتا الأميركية بعدما دفع أحد العملاء بقشيشًا بقيمة 100 دولار في جرة البقشيش، حيث اتهمها أصحاب المتجر على ما يبدو باستغلال عميل مسن يعاني من "الخرف".
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وكانت إميلي قد انتهت من خدمة أحد العملاء عندما حاول الزبون ترك كمية البقشيش الكبيرة خلفه على الرغم من أن العاملة قالت إنها لا تستطيع قبولها، وفقًا لمنشور عائلتها على فيسبوك.
وقال والدا ايميلي: "عُرض على ابنتنا بقشيش بقيمة 100 دولار وأخبرت العميل أنها لا تستطيع قبولها، لكنه وضعها في جرة البقشيش وانطلق بعيدًا".
في نهاية نوبة العمل، كانت إدارة المتجر غاضبة من إميلي واتهمتها بـ "أخذ" البقشيش الكبير. وبعد يومين، قدمت الشركة "نموذج إشعار تحذير الموظف" إلى إميلي لاتخاذ "الإجراءات الصحيحة".
وقال المتجر في الإشعار: "تحتاج إميلي إلى أن تفهم أن بعض عملائنا من كبار السن ويمكن أن يكونوا مصابين بالخرف أو أمراض أخرى تجعل من الصعب عليهم فهم أفعالهم".
وتابع الإشعار: "لا أحد في إطاره العقلي الصحيح يضع بمبلغ 100 دولار في مكان يكون فيه كل عنصر في القائمة أقل من 12 دولارًا".(lbci)
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