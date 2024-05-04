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بعد أن علقت في زحمة سير .. إليكم ما حصل مع امرأة حامل

Lebanon 24
04-05-2024 | 15:00
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أنجبت امرأة طفلها في المقعد الأمامي لسيارتها، بعد أن علقت في زحمة سير خانقة عندما كانت متجهة إلى المستشفى.

 وفي التفاصيل، كانت "ديمي كلارك"، البالغة من العمر 22 عاماً، حاملاً في أسبوعها الأربعين عندما بدأت تشعر بالتشنجات، ما أشار إلى أنها كانت في طريقها نحو المخاض.

 وفي هذا السياق، انطلقت كلارك مسرعة مع زوجها ووالدتها إلى المستشفى ولكن العائلة علقت في زحمة سير خانقة، وبدأت تشعر المرأة بانقباضات قوية وبرغبة شديدة وحاجة للدفع.

 وفي ظل توقف حركة السير والمرور، لم يكن أمام كلارك خيارًا سوى المخاض في المقعد الأمامي بينما ساعدتها والدتها، التي لم تتلقَ أي تدريب طبي، وانتهى الأمر خلال خمس دقائق.

 ووُلدت الطفلة وبلغ وزنها 7 أرطال و13 أونصة ووصلت لاحقا العائلة إلى المستشفى في سيارة الإسعاف.

( lbc)
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