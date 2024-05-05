يجتمع عدد كبير من المشاهير في "متحف متروبوليتان للفنون" في أكبر ليلة في عالم الموضة، من أجل حضور "ميت غالا".



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وتظل قائمة ضيوف القائمة الأولى سرية حتى الليلة التي تسبق حفل Met Gala، على الرغم من أن عشاق الموضة لديهم توقعاتهم بناءً على السنوات الماضية. من بين الحاضرين المنتظمين الذين يحضرون غالبًا، على سبيل المثال، بيونسيه وكيم كارداشيان وبليك ليفلي وجيجي حديد وبيونسيه وريهانا.



بالإضافة إلى ذلك، يتلقى مصممو الأزياء الدعوة لأنهم غالبًا ما يرافقون مرتديات فساتينهم على السجادة الحمراء جنبًا إلى جنب مع تصميماتهم المتقنة. يعد مارك جاكوبس وكريستيان سيريانو ونيكولاس غيسكيير وزاك بوزن من الحاضرين بانتظام.



بالتوازي، يجب أيضًا على المدعو/ة شراء تذكرة للحضور، إذ يُعد حفل Met Gala في جوهره حدثًا لجمع التبرعات لمتحف متروبوليتان للفنون. تذهب الأرباح إلى مجموعاته الواسعة من الأزياء التي تتكون من الملابس والإكسسوارات... من القرون السبعة الماضية!



ووفقًا لمجلة تايم، تبلغ تكلفة التذكرة الفردية 75 ألف دولار أميركي (بزيادة 30٪ عن سعر العام الماضي البالغ 50 ألف دولار) هذا العام - بينما تبدأ أسعار حجز الطاولة من 350 ألف دولار.



تعد قواعد اللباس أيضا، من بين أكثر الجوانب التي يتم الحديث عنها في الأمسية، حيث يحلم العديد من المشاهير البارزين والمصممين المدعوين بتفسيرات إبداعية وملفتة للنظر للموضوع. يختار البعض المسار الحرفي، بينما يختار البعض الآخر الطريق التحديثي.



ولكن قبل أن ينفذ المصممون الأزياء، يجب أن يحصلوا على موافقة آنا وينتور الصحافية الرائدة في عالم الموضة، قبل أن يصلوا إلى السجادة الحمراء في Met Gala.



وعلى الرغم من السماح لمجموعة من المصورين والصحافيين بالوصول إلى محيط الحدث المرموق، الذي يقتصر على المدعوين فقط، إلا أن الحفل نفسه معروف بأنه حصري وسري للغاية، إذ يتم منع استخدام الضيوف للهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي أثناء تواجدهم، للحفاظ على جو من الغموض حول واحدة من أصعب التذاكر للحصول عليها. ولتكون بينهم، لا بدّ من الحصول على دعوة، وهي تقتصر مجموعة مرموقة من المشاهير ونجوم الرياضة وشخصيات الموضة وغيرهم من الأسماء البارزة في الثقافة الشعبية، ويُعد بلوغ سن الـ18 الشرط الأول.وتظل قائمة ضيوف القائمة الأولى سرية حتى الليلة التي تسبق حفل Met Gala، على الرغم من أن عشاق الموضة لديهم توقعاتهم بناءً على السنوات الماضية. من بين الحاضرين المنتظمين الذين يحضرون غالبًا، على سبيل المثال، بيونسيه وكيم كارداشيان وبليك ليفلي وجيجي حديد وبيونسيه وريهانا.بالإضافة إلى ذلك، يتلقى مصممو الأزياء الدعوة لأنهم غالبًا ما يرافقون مرتديات فساتينهم على السجادة الحمراء جنبًا إلى جنب مع تصميماتهم المتقنة. يعد مارك جاكوبس وكريستيان سيريانو ونيكولاس غيسكيير وزاك بوزن من الحاضرين بانتظام.بالتوازي، يجب أيضًا على المدعو/ة شراء تذكرة للحضور، إذ يُعد حفل Met Gala في جوهره حدثًا لجمع التبرعات لمتحف متروبوليتان للفنون. تذهب الأرباح إلى مجموعاته الواسعة من الأزياء التي تتكون من الملابس والإكسسوارات... من القرون السبعة الماضية!ووفقًا لمجلة تايم، تبلغ تكلفة التذكرة الفردية 75 ألف دولار أميركي (بزيادة 30٪ عن سعر العام الماضي البالغ 50 ألف دولار) هذا العام - بينما تبدأ أسعار حجز الطاولة من 350 ألف دولار.تعد قواعد اللباس أيضا، من بين أكثر الجوانب التي يتم الحديث عنها في الأمسية، حيث يحلم العديد من المشاهير البارزين والمصممين المدعوين بتفسيرات إبداعية وملفتة للنظر للموضوع. يختار البعض المسار الحرفي، بينما يختار البعض الآخر الطريق التحديثي.ولكن قبل أن ينفذ المصممون الأزياء، يجب أن يحصلوا على موافقة آنا وينتور الصحافية الرائدة في عالم الموضة، قبل أن يصلوا إلى السجادة الحمراء في Met Gala.وعلى الرغم من السماح لمجموعة من المصورين والصحافيين بالوصول إلى محيط الحدث المرموق، الذي يقتصر على المدعوين فقط، إلا أن الحفل نفسه معروف بأنه حصري وسري للغاية، إذ يتم منع استخدام الضيوف للهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي أثناء تواجدهم، للحفاظ على جو من الغموض حول واحدة من أصعب التذاكر للحصول عليها.

كذلك سيتم منع التدخين، وفرض جلوس الحاضرين في المقاعد المخصصة لهم حصراً. (لها)