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منوعات
حظّها خارق.. فازت باليانصيب مرتين خلال 10 أسابيع فقط!
Lebanon 24
05-05-2024
|
03:03
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كشفت يانصيب ولاية ماساتشوستس عن هوية الفائزة، كريستين ويلسون، من بلدة أتلبورو، والتي حظيت بابتسامة الحظ، حيث فازت باليانصيب لمرتين خلال 10 أسابيع.
وحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن ويلسون حصدت جائزة المليون دولار الأولى في شباط الماضي، من لعبة "ملايين مدى الحياة"، وهي تذكرة يانصيب فورية بقيمة 50 دولارا.
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ولم يمضِ سوى 10 أسابيع، حتى فاجأتها الثروة مرة أخرى، حيث فازت بجائزة مليون دولار جديدة بعد شراء تذكرة يانصيب "X Cash" بقيمة 10 دولارات.
وفي المرتين، اختارت ويلسون استلام جائزتها على شكل دفعة واحدة بقيمة 650,000 دولار، بدلا من استلامها على شكل دفعات متعددة، حسب الشبكة البريطانية.
وعن خططها لاستخدام مبلغ الجائزة الثانية، قالت ويلسون إنها تخطط لادخاره، بينما أوضحت عند الفوز بالجائزة الأولى، أنها "ستخصص جزءا منه لشراء سيارة جديدة".
وكشفت يانصيب ماساتشوستس أن من المقرر أن يحصل المتجر الذي اشترت منه ويلسون تذكرة اليانصيب على مكافأة قدرها 10,000 دولار. (الحرة)
المصدر:
الحرة
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