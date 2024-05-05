Advertisement

منوعات

موقف سيارات للبيع بنصف مليون يورو في بلد أوروبيّ.. ما قصّته؟

Lebanon 24
05-05-2024 | 12:31
A-
A+
Doc-P-1195806-638505348062203999.jpg
Doc-P-1195806-638505348062203999.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تُعرض مساحة لوقوف السيارات متاخمة لحديقة فوندل بارك الشهيرة، أكبر مساحة خضراء في أمستردام، للبيع بمبلغ يقرب من نصف مليون يورو، وهو سعر أثار صدمة في هولندا حيث أدت أزمة إسكان حادة إلى ارتفاع كبير في الأسعار.
Advertisement

وذكرت هيئة "آر تي إل" الإعلامية الهولندية أن هذه المساحة لركن السيارة، المعروضة مقابل 495 ألف يورو على موقع "فوندا" العقاري، هي أغلى مكان لوقوف السيارات في البلاد.

تبلغ مساحة موقف السيارات 18 مترا مربعا بحسب الإعلان الذي نشرته الوكالة العقارية "ي. هويله"، وتقع في مجمع مسور و"في شارع التسوق الأكثر شهرة وتميزا في هولندا".

ويمكن أيضا استئجار الموقف الواقع في شارع بي. سي. هوفسترات، على مقربة من متحفي رايكميوزيم وفان غوخ، مقابل 750 يورو شهريا.

وأثار هذا الإعلان صدمة في البلاد التي تعاني بشدة من أزمة إسكان، إذ إن السعر المطلوب لموقف السيارات هذا يتخطى معدل سعر السكن في هولندا والبالغ 430 ألف يورو بحسب لتقرير نشر في نهاية عام 2023.

وأشارت دراسة أخرى في العام نفسه إلى وجود نقص بنحو 390 ألف وحدة سكنية في هولندا، التي تسجل أحد أعلى معدلات الكثافة السكانية في أوروبا. (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:56 | 2024-05-05
10:43 | 2024-05-05
09:40 | 2024-05-05
08:01 | 2024-05-05
05:35 | 2024-05-05
05:11 | 2024-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24