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منوعات
موقف سيارات للبيع بنصف مليون يورو في بلد أوروبيّ.. ما قصّته؟
Lebanon 24
05-05-2024
|
12:31
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تُعرض مساحة لوقوف السيارات متاخمة لحديقة فوندل بارك الشهيرة، أكبر مساحة خضراء في أمستردام، للبيع بمبلغ يقرب من نصف مليون يورو، وهو سعر أثار صدمة في هولندا حيث أدت أزمة إسكان حادة إلى ارتفاع كبير في الأسعار.
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وذكرت هيئة "آر تي إل" الإعلامية الهولندية أن هذه المساحة لركن السيارة، المعروضة مقابل 495 ألف يورو على موقع "فوندا" العقاري، هي أغلى مكان لوقوف السيارات في البلاد.
تبلغ مساحة موقف السيارات 18 مترا مربعا بحسب الإعلان الذي نشرته الوكالة العقارية "ي. هويله"، وتقع في مجمع مسور و"في شارع التسوق الأكثر شهرة وتميزا في هولندا".
ويمكن أيضا استئجار الموقف الواقع في شارع بي. سي. هوفسترات، على مقربة من متحفي رايكميوزيم وفان غوخ، مقابل 750 يورو شهريا.
وأثار هذا الإعلان صدمة في البلاد التي تعاني بشدة من أزمة إسكان، إذ إن السعر المطلوب لموقف السيارات هذا يتخطى معدل سعر السكن في هولندا والبالغ 430 ألف يورو بحسب لتقرير نشر في نهاية عام 2023.
وأشارت دراسة أخرى في العام نفسه إلى وجود نقص بنحو 390 ألف وحدة سكنية في هولندا، التي تسجل أحد أعلى معدلات الكثافة السكانية في أوروبا. (سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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