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فنون ومشاهير

فستانها بتوقيع لبناني.. زفاف أسطوري للملياردير عمر كماني وزوجته عارضة الأزياء

Lebanon 24
06-05-2024 | 09:18
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احتفل مؤسس شركة Pretty Little Thing للملابس النسائية، الملياردير الهندي عمر كماني، بزواجه من عارضة الأزياء ندى أديل، بحفل أسطوري في جنوب فرنسا، قُدّرت قيمته بعشرين مليون دولار.
 
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وامتدت الاحتفالات على مدار أربعة أيام، بدأت بحفل "الليلة البيضاء" تحت سماء النجوم، واستمرت بحفل شواء، ثم توجت بحفل زفاف غربي فاخر في اليوم التالي في فندق فخم، بحضور شخصيات شهيرة وإقامة عروض موسيقية مذهلة من نجوم عالميين.


وكان من أبرز المشاهير الذين شاركوا في الاحتفالات ماريا كاري وأندريا بوتشيلي، وعارضة الأزياء الشهيرة نعومي كامبل.

 

واختتمت الأجواء بحفل زفاف هندي تقليدي، لم يقل في روعته عن الاحتفالات السابقة، حيث شارك الضيوف الزوجين بارتداء ملابس بيضاء تقليدية مزينة بأكاليل حول أعناقهم.


وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن حفل زفاف عمر كماني البالغ من العمر 36 عامًا، والمقيم في دبي، شهد أيضًا أداء المغني الشهير أندريا بوتشيلي واحدة من أعظم أغانيه أثناء سير العروس في الممر بمرافقة أوركسترا كاملة. كما تضمن الحفل عرضا مفاجئا خاصا لأيقونة الموسيقى ماريا كاري.

 
وارتدت العروس فستانا من تصميم زهير مراد، وأكملت إطلالتها بالعديد من المجوهرات الأنيقة. كما استأجر العريس الثري دار أوبرا مونت كارلو، وكان لديه العديد من المصورين المحترفين لتخليد اللحظات المميزة.

 

وزُيّنت منصة العروسين بعشرة آلاف وردة بيضاء وعشرات الشموع، بينما عزف 25 موسيقيا أغنية الجميلة والوحش على مشهد دخول العروس إلى المكان. (فوشيا)
 

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