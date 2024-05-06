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بعدما تحوّل إلى مستودع.. إعادة افتتاح مسجد أثري في تركيا

Lebanon 24
06-05-2024 | 16:11
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افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مسجد كاريه الأثري، بعد أن كان يستخدم متحفا ومستودعا منذ عام 1948.

ودشن أردوغان المسجد، بعد عملية ترميم خضع لها المكان، عبر حفل بث بالفيديو، ضمن سلسلة افتتاح 201 مشروع في البلاد.
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وبني مبنى "كاريه" بصفة كنيسة في أوائل القرن الرابع وتحول إلى مسجد بقرار من الصدر الأعظم عتيق علي باشا، في عهد السلطان العثماني بايزيد الثاني.

وتحول المسجد إلى متحف عام 1948 لكن الرئيس أردوغان أصدر مرسوما في آب 2020 يقضي بإعادة صفة المسجد إلى المبنى وافتتاحه للعبادة.

وعقب صدور المرسوم الرئاسي، أطلقت السلطات عملية ترميم واسعة في المسجد استمرت 4 أعوام، وانتهت بافتتاحه اليوم الاثنين.

وكان المكان الذي سبق أن شغلته الكنيسة البيزنطية من القرون الوسطى تحتوي لوحات جدارية تمثل "الدينونة". (عربي21)
المصدر: عربي21
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