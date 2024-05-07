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ماسك يتوقع اكتشاف آثار لحضارات فضائية قديمة.. هذا ما قاله

Lebanon 24
07-05-2024 | 04:20
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أعلن رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك أنه لا يستبعد أن تتمكن البشرية من اكتشاف آثار تركتها حضارات فضائية قديمة.

وقال ماسك متحدثا في مؤتمر في معهد "مايكل ميلكن" الذي يعقد في لوس أنجلوس: "إذا كان علم الفيزياء صحيحا، فإن عمر الكون حوالي 13.8 مليار سنة، والأرض حوالي 4.5 مليار سنة، إذا بقينا على قيد الحياة كحضارة لمليون سنة، فسيكون ذلك إنجازا، من المحتمل أن نصل إلى كل جزء من المجرة".
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وتعليقا على الأخبار التي تزعم "بوجود فضائيين بيننا"، قال ماسك إنه شخصيا لم ير دليلا على وجود الفضائيين، وأشار إلى أنه "لسبب ما، يعتقد العديد من هؤلاء الأشخاص الذين يقولون إن الفضائيين موجودون بيننا أننا لم نصل إلى القمر".

وتابع: "إن وجود الحضارة أمر غير مستقر ونادر، يجب أن نكون مدركين أن الحضارة الإنسانية شمعة صغيرة في الظلام، يجب أن نفعل كل ما هو ممكن حتى لا تنطفئ هذه الشمعة".

ويأمل ماسك أن تتمكن شركته "سبيس إكس" من إيصال البشر إلى القمر في غضون 5 سنوات، وإلى المريخ في غضون 7-9 سنوات.

وذكر أيضا أنه بعد التمكن من التواجد على كوكبين، سيتمكن الناس من الوصول إلى كواكب أخرى وأنظمة أخرى.(روسيا اليوم)

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