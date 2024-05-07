أطلقت النار على ابنها ثم انتحرت.. أم تنتقم من زوجها السابق: اليكم التفاصيل

طلبت أم من ولاية تكساس الأميركية من ابنها البالغ من العمر 3 سنوات أن "يقول وداعًا لوالده" أمام الكاميرا قبل لحظات فقط من إطلاق النار عليه في حفرة، ثم توجيه البندقية نحو نفسها، وذلك قبل يوم من موعد مثولها أمام المحكمة لجلسة استماع بشأن الحضانة.

وتم العثور على سافانا كريغر، 32 عامًا، وابنها كايدن جثتين مصابين بطلقات نارية في رأسيهما في حديقة سان أنطونيو في 19 آذار، لكن السلطات أمضت أسابيع في تجميع المعلومات أثناء التحقيق في جريمة القتل والانتحار.

في الساعات التي سبقت عملية القتل، قررت السلطات أن كريغر أطلقت الرصاص على صور زفافها القديمة، ودمرت منزل زوجها السابق وسخرت منه بعدد كبير من مقاطع الفيديو عبر تطبيق FaceTime والرسائل النصية التي تحذره، "من اليوم، لن يكون لديك أي شيء على الإطلاق بحلول النهاية".

وقال مكتب عمدة مقاطعة بيكسار إن المحنة المروعة بدأت تتكشف عندما غادرت كريغر العمل بعد ظهر يوم 18 آذار وتوجهت مباشرة إلى منزل زوجها السابق أثناء وجوده في العمل.

بعد إتلاف أثاث زوجها السابق وبعض الأغراض الشخصية، توجهت الأم إلى منزلها حيث عثر رجال الشرطة لاحقًا على فستان زفافها وصورها ملقاة على السرير.

وجاء في النص الأخير لزوجها السابق: "قل وداعًا لابنك".

وأظهر مقطع فيديو مدته 21 ثانية تم استرداده من هاتفها، كريغر وابنها جالسين في حفرة داخل الحديقة حيث تم اكتشاف جثتيهما لاحقًا.

( lbc)