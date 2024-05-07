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لحظة اصطدام دراجة رباعية مسرعة بسيارة شرطة اعترضت طريقها (فيديو)

Lebanon 24
07-05-2024 | 13:00
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في حادثة وثقتها كاميرا مثبته داخل مركبة، اعترضت إحدى دوريات الشرطة طريق دراجة رباعية العجلات كانت تسير بسرعة على مسار مخصص للدراجات فقط  في حديقة "إيست روك بارك" بمدينة "نيو هيفن" الأميركية، وتقول الشرطة إن الضابط حاول حماية سائقي الدراجات من الدراجة القادمة التي كانت تسير بسرعة كبيرة جدًا مضيفًة أنه "كان من الممكن أن يعرض المزيد من الأشخاص للخطر".

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