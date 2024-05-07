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برجك اليوم

Lebanon 24
07-05-2024 | 22:50
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الحمل
ثقتك بالنفس قوية جداً على الرغم من مرورك ببعض المزاجية أحياناً، لكن إياك والتراخي والانحناء أمام المصاعب
الثور
تتعزّز الاوضاع المالية وتوحي اليك بأفكار جديدة لكسب المال على مدى اسبوعين، وتفكر في توظيفات واستثمارات وتعيش يوماً نشيطاً
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الجوزاء
التراجع في مجال عملك يعني توقّع تغييرات قريبة وفرصاً من نوع آخر وعقوداً جديدة
السرطان
تكتشف خلفيات النيات المبيّتة التي يسعى أصحابها للانقضاض عليك وتجريدك من صلاحياتك الواسعة التي تزعجهم كثيراً
الأسد
اعمل بجد لتحقق الأهداف المرجوة، فتفرح بها وتتخلص من الأزمات المالية التي كنت تتخبط فيها وتزعجك على نحو دائم
العذراء
قد تكون على موعد مع عقد جديد أو تعاقد مع شخص يكبرك سنًّا أو خبرة، وتبرهن للجميع أنك صاحب كفاءة عالية وحنكة
الميزان
كلمات المديح والتنويه عنوان المرحلة المقبلة وخصوصاً بعد الجهد الجبار الذي بذلته بغية إنجاح المشاريع التي عادت بالفائدة الكبيرة على محيطك المهني
العقرب
اجتماعات العمل تكون ضرورية لحلّ الأمور المستعصية، وذلك يثمر بفاعلية أكبر، ويعود على العمل بفوائد كبيرة
القوس
اذا كُلّفت بمهمّة صعبة فلا تتذمّر بل خطّط لها جيّداً ولا تخجل من طلب النصيحة أو المساعدة
الجدي
أخيراً تنتهي اليوم من وضع مخططاتك للفترة المقبلة، وتريح أعصابك تماماً
الدلو
تعاكسك الأقدار، وقد يهتز بعض الأوضاع وتضطر إلى الخضوع لإرادة الآخرين
الحوت
يمكنك الاستفادة من خبرة الآخرين، وهذا يكون مفيداً في كل المجالات التي تنوي خوضها في المستقبل
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