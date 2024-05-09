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جندي روسي يفقد حذاءه خلال احتفالات "يوم النصر" (فيديو)

Lebanon 24
09-05-2024 | 09:44
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تداول رواد التواصل مقطع فيديو غريب وطريف من احتفالات "يوم النصر" في موسكو.


فقد أظهر المقطع جندياً روسياً فقد حذاءه خلال مشاركته في العرض العسكري احتفالا بـ "يوم النصر"، في الذكرى الـ79 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها في الحرب العالمية الثانية.
 
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"لن نسمح بأي تهديدات"
 
من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس أن بلاده "لن تسمح بأي تهديدات لها" مشددا على أن القوات النووية الاستراتيجية الروسية في حالة تأهب "دائمة".
وقال بوتين، في كلمة له خلال افتتاح العرض العسكري بمناسبة يوم النصر "ستبذل روسيا قصارى جهدها لتجنب مواجهة عالمية، لكن في الوقت نفسه لن نسمح لأحد بتهديدنا. قواتنا الاستراتيجية في حالة استعداد قتالي دائم".
وأشار إلى أن "الانتقام، والاستهزاء بالتاريخ، والرغبة في تبرير أتباع النازيين الحاليين جزء من السياسة العامة للنخب الغربية للتحريض على المزيد والمزيد من الصراعات الإقليمية، والعداء بين الأعراق والأديان لاحتواء المراكز السيادية والمستقلة للتنمية العالمية".
عرض عسكري بحضور بوتين
وبحضور بوتين شهدت الساحة الحمراء، في العاصمة موسكو، عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى رقم 79 لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، حيث استسلمت في 8 أيار 1945.
وحضر العرض زعماء بيلاروسيا وكازاخستان، وقرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان، وكوبا، ولاوس، وغينيا بيساو.
وأُقيمت عروض عسكرية في المدن الروسية الكبرى عبر 11 منطقة زمنية في البلاد، وبدأ العرض العسكري في موسكو الساعة 0700 بتوقيت غرينتش. (العربية)
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