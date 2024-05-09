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امرأة تشارك قصتها الغريبة مع صديقتها التي تعاني من الوزن الزائد.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
09-05-2024 | 15:30
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شاركت البريطانية أنجيلا إيبستين قصّتها الغريبة مع صديقتها التي تعاني من الوزن الزائد، إذ كشفت أنها تتجنب الحديث عن المواضيع المتعلقة بالوزن واللياقة البدنية أثناء وجودها معها ، وذلك بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 وأضافت أنجيلا أنها "تتناول الوجبات الخفيفة أمامها فقط مثل السلطة بسبب شعورها بالخجل منها".

 ولفتت أنجيلا إلى أنها لم تشعر بالراحة أبداً أثناء وجودها مع صديقتها بسبب اضطرارها دائماً إلى احترام مشاعرها.

وأضافت أنجيلا أنها تمارس رياضة المشي السريع، وركوب الدراجة، والسباحة للمحافظة على لياقتها البدنية وخاصةً بعد دخولها في مرحلة انقطاع الطمث.

( lbc)
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