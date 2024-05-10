بعد اكتشاف بقايا فئران.. سحب 100 ألف علبة من شرائح الخبز من الأسواق





وتأتي هذه الحادثة في بلد لديه معايير صارمة في مجال الصرف الصحي والنظافة، ويعد سحب مواد غذائية هناك من الأمور النادرة، وفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

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وأوضحت شركة "باسكو شيكيشيما" في بيان، أنها تحقق في كيفية وصول بقايا الفئران إلى العبوتين، مؤكدة أنها لم تعثر حتى الآن على أي شخص أصيب بالمرض بعد تناول شرائح خبز تشوجوكو الأبيض. سحبت السلطات المختصة في اليابان أكثر من 100 ألف علبة من شرائح الخبز، بعد أن أعلنت الشركة المصنعة عن اكتشاف بقايا فئران سوداء داخل علبتين.وتأتي هذه الحادثة في بلد لديه معايير صارمة في مجال الصرف الصحي والنظافة، ويعد سحب مواد غذائية هناك من الأمور النادرة، وفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.وأوضحت شركة "باسكو شيكيشيما" في بيان، أنها تحقق في كيفية وصول بقايا الفئران إلى العبوتين، مؤكدة أنها لم تعثر حتى الآن على أي شخص أصيب بالمرض بعد تناول شرائح خبز تشوجوكو الأبيض.

وأضافت: "نود أن نعتذر بشدة عن التسبب في أية مشاكل لعملائنا".



وتم إصدار أمر بتوقيف المصنع الذي ينتج الخبز في العاصمة طوكيو عن العمل، في الوقت الحالي. في حين أكدت الشركة أنها ستعزز "نظام إدارة الجودة لديها لضمان عدم تكرار ذلك". (الحرة)