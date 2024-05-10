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منوعات
في حادثة غريبة وفريدة من نوعها.. رجل يستقيظ ويخرج من التابوت "قبل دفنه"
Lebanon 24
10-05-2024
|
01:00
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تناولت تقارير إعلامية في المغرب خلال الساعات الماضية، حادثا غريبا وفريدا من نوعه، إثر خروج شخص من تابوته بعد وضعه داخله ونصب خيمة العزاء، اعتقادا أنه توفي.
ونقل موقع "هسبريس" عن مصادر مطلعة قولها إن عائلة تنحدر من مدينة سطات كانت قد نقلت أحد أفرادها إلى مستشفى في الدار البيضاء بعد تعرضه لوعكة صحية خطيرة، حيث أجريت له مجموعة من الفحوصات والعلاجات الضرورية، قبل أن تتفاجأ بتسلم جثمانه داخل تابوت على أساس أنه فارق الحياة، الخميس، قصد القيام بإجراءات الدفن.
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وأكدت المصادر ذاتها أن الأسرة نصبت خيمة العزاء قرب مقر سكنها بمدينة سطات القريبة من الدار البيضاء، وبدأت في استقبال المعزين منذ صباح الخميس، حيث توافد جمع غفير من أقاربه وأصدقائه، بينما لم تتسرع في الدفن حيث كانت تنتظر أحد أقرباء المعني بالأمر.
وبعد ساعات، لاحظت العائلة أن "الجثمان" يتحرك، وسط اندهاش وصدمة من عاين الواقعة.
وطلب مسؤولون من العائلة نقل الرجل إلى قسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني في سطات على وجه السرعة، حيث ما يزال حيا تحت التنفس الاصطناعي.
وأشار "هسبريس" إلى أن هذه الحالة تعتبر الثالثة من نوعها على مستوى إقليمي سطات وبرشيد، بعدما عرفت دائرة ابن أحمد حالة سابقة لامرأة، حيث انتشرت أخبار وسط القبيلة بأن المعنية لا تزال حية وتطلب النجدة من داخل الصندوق الخشبي في مقبرة ابن أحمد، فضلا عن حالة ثانية لسيدة بإقليم برشيد. (سكاي نيوز عربية)
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