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جريمة عائلية.. إمرأة تقتل زوجها وشقيقتها قبل أن يقتلها شقيقها!

Lebanon 24
10-05-2024 | 03:52
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أطلقت امرأة أميركية النار على زوجها وشقيقتها فقتلتهما، قبل أن يصفّيها شقيقها في تبادل لإطلاق النار معها.

وحسب شرطة ولاية كنتاكي فإن أنجيلا جوسر (56 عاما) قادت سيارتها إلى منزل شقيقها يوم الجمعة 3 أيار في جيمستاون وهي تحمل مسدسا واقتحمت المنزل بالقوة. وكان شقيقها، داريل ويلسون (58 عاما) في المنزل في ذلك الوقت، الذي كان لديه مسدس أيضا.
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وقالت الشرطة إن الشقيقين دخلا في تبادل لإطلاق النار انتهى بمقتل جوسر، مبينة أن ويلسون نقل إلى المستشفى مصابا بجروح تهدد حياته.

وعندما قُقد الإتصال بـ"ويلسون"، وصلت السلطات إلى المنزل الواقع في مقاطعة راسل، توصلوا إلى اكتشاف مروع، حيث عثر عليها عناصر الشرطة وهي جالسة في مقعد السائق في سيارة "تويوتا كامري" مصابة بطلق ناري في الرأس.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أنه قبل الحادث الذي وقع في منزل شقيقها، التقت جوسر بجنيفر ويلسون وأطلقت النار عليها عدة مرات من مقعد الركاب في السيارة، مما أدى إلى مقتلها. (روسيا اليوم)
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