قررت أن تنام على متن الطائرة.. اليكم اين عثروا عليها (فيديو)

انتشر مقطع فيديو لامرأة نائمة في المقصورة العلوية للطائرة، حيث يتم تخزين الأمتعة، بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، وقع الحادث على متن رحلة لشركة طيران ساوثويست، إذ أظهر المقطع حالة الذهول التي أصابت بعض الركاب، وسُمعت ضحكات الأشخاص الهيستيرية بعد رصدهم المشهد الغريب.

وظهرت المرأة ممدّدة بشكل مريح في مساحة تخزين الأمتعة، كما لو كانت نائمة على سريرها بشكل طبيعي.

وليس من الواضح ما إذا كانت المرأة أحد أفراد طاقم الطائرة أو راكبة، لكن سلوكها أثار الشكوك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الناشطون كيف تمكنت من الصعود إلى مساحة التخزين.

ولم تقم شركة الطيران بتوضيح خلفيات الحادثة التي أذهلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي وركاب الطائرة. ( lbc)