فيديو ينتشر: معلمة صفعت طفلاً من ذوي الهمم.. هذا ما حلّ بها

هز مقطع فيديو الأردن حيث أظهر اعتداء إحدى المعلمات على طفل من ذوي الهمم، في مركز خاص تابع للأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة إربد شمالي البلاد.



إغلاق المركز

ولاحقا أعلنت السلطات الأردنية إغلاق المركز الذي وقعت فيه الحادثة.

صدمة في الشارع الأردني.. إحالة معلمة إلى القضاء بعد انتشار مقطع مصور وهي تعنف لفظيا وجسديا طفلا من ذوي الإعاقة في مركز تربية خاصة بمحافظة #إربد ووزارة التربية تعلق #الأردن #البطل_محمد #ذوو_الإعاقة #هنا_المملكة pic.twitter.com/zAu3XuimwJ — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) May 9, 2024 Advertisement

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، أن العاملين في إدارة حماية الأسرة باشروا التحقيقات في الفيديو الذي جرى تداوله عبر مواقع للتواصل الاجتماعي إلى حد كبير، وفقا لوسائل إعلام محلية.



وأضاف أن الإدارة تُحقق مع المعلمة المعتدية حيث أحالتها إلى القضاء.



وأكد أنه تم جمع المعلومات وتحديد هوية الطفل ثم استدعاؤه وولي أمره لقسم حماية الأسرة.



غضب واسع

يشار إلى أن المركز المذكور كان نشر الفيديو عن طريق الخطأ عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يحذفه.



وأظهر المقطع تعنيف طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد فشله في لفظ أحد الحروف ونزول اللعاب من فمه، الأمر الذي أغضب المعلمة فصفعته على الفور، ما فجر غضباً واسعاً في الأوساط الأردنية وسط مطالبات بمعاقبة المعلمة لتكون عبرة لغيرها.(العربية)



