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منوعات
في تعليق نادر حول صحة زوجته كايت بعد إصابتها بالسرطان.. هذا ما قاله الأمير ويليام
Lebanon 24
11-05-2024
|
01:00
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أعلن الأمير وليام ولي عهد بريطانيا أمس الجمعة أن زوجته كيت "على ما يرام"، في تعليق علني نادر حول صحة أميرة ويلز في الوقت الذي تخضع فيه للعلاج الكيميائي الوقائي من السرطان.
جاء ذلك خلال زيارة إلى مستشفى سانت ماري المجتمعي في جزر سيلي قبالة ساحل كورنوول جنوب غربي إنكلترا.
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وحينما سُئل عن صحة زوجته أثناء الزيارة، قال وليام: "إنها على ما يرام، شكراً"، وفق رويترز.
عقب جراحة في المعدة
يذكر أن كيت أعلنت في آذار الماضي أنها تتلقى العلاج بعد تشخيص إصابتها بالسرطان عقب جراحة في المعدة خضعت لها في بداية العام.
كما أضافت في ذلك الوقت أنها بخير.
لكن مكتب الزوجين أفاد أنهما لن يقدما تحديثات منتظمة عن حالتها الصحية وأنها لن تستأنف واجباتها العامة حتى يسمح لها أطباؤها بذلك.(العربية)
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