Advertisement

منوعات

في تعليق نادر حول صحة زوجته كايت بعد إصابتها بالسرطان.. هذا ما قاله الأمير ويليام

Lebanon 24
11-05-2024 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1198061-638509909496409635.jpeg
Doc-P-1198061-638509909496409635.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الأمير وليام ولي عهد بريطانيا أمس الجمعة أن زوجته كيت "على ما يرام"، في تعليق علني نادر حول صحة أميرة ويلز في الوقت الذي تخضع فيه للعلاج الكيميائي الوقائي من السرطان.

جاء ذلك خلال زيارة إلى مستشفى سانت ماري المجتمعي في جزر سيلي قبالة ساحل كورنوول جنوب غربي إنكلترا.
Advertisement

وحينما سُئل عن صحة زوجته أثناء الزيارة، قال وليام: "إنها على ما يرام، شكراً"، وفق رويترز.

عقب جراحة في المعدة
يذكر أن كيت أعلنت في آذار الماضي أنها تتلقى العلاج بعد تشخيص إصابتها بالسرطان عقب جراحة في المعدة خضعت لها في بداية العام.

كما أضافت في ذلك الوقت أنها بخير.

لكن مكتب الزوجين أفاد أنهما لن يقدما تحديثات منتظمة عن حالتها الصحية وأنها لن تستأنف واجباتها العامة حتى يسمح لها أطباؤها بذلك.(العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:43 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:17 | 2024-05-11
04:00 | 2024-05-11
03:00 | 2024-05-11
02:14 | 2024-05-11
02:00 | 2024-05-11
00:00 | 2024-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24