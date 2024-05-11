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منوعات

كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)

Lebanon 24
11-05-2024 | 02:00
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قتل 3 أشخاص بسقوط حافلة ركاب من على جسر فوق نهر مويكا بمدينة سان بطرسبرغ الروسية أمس الجمعة، وفق ما نقلت وكالة "تاس" المحلية للأنباء عن السلطات.

وذكرت الوكالة أن 6 مصابين نقلوا إلى المستشفى، مضيفة أن عملية الإنقاذ انتهت.
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وأظهر مقطع فيديو بثته السلطات للحافلة وهي تنحرف بشدة قبل أن تصطدم بسور الجسر وتسقط لتغمرها المياه بالكامل تقريباً.

أما السائق الذي بقي على قيد الحياة، فذكرت السلطات أن الشرطة ألقت القبض عليه قبل أن تنتشل من مياه النهر 20 شخصاً كانوا على متنها.(العربية)

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