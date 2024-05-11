مواعدة الرجال المتزوجين.. هذه مهنة ابنة الـ 28 عاماً! (صور)





فقد وجدت "كاتيا كورتيز" صعوبة في المواعدة مرجحة أن يكون السبب في ذلك أن طبقتها الاجتماعية مختلفة عن معظم الرجال الذين قابلتهم، من حيث الثراء والنجاح.

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وقالت كورتيز، البالغة من العمر 28 عامًا، إنه من الصعب تحديد عدد الرجال المتزوجين الذين كانت على علاقة بهم على مدار السنوات الثلاث الفائتة. تحدثت شابة أسترالية تقيم علاقات جنسية مع رجال متزوجين، عن سبب عدم شعورها بالذنب أو اعتبار ذلك بمثابة خيانة، وفق ما أورد موقع "ديلي ميل".فقد وجدت "كاتيا كورتيز" صعوبة في المواعدة مرجحة أن يكون السبب في ذلك أن طبقتها الاجتماعية مختلفة عن معظم الرجال الذين قابلتهم، من حيث الثراء والنجاح.وقالت كورتيز، البالغة من العمر 28 عامًا، إنه من الصعب تحديد عدد الرجال المتزوجين الذين كانت على علاقة بهم على مدار السنوات الثلاث الفائتة.

ومع ذلك، من خلال تجربتها، أوضحت أن معظم الرجال المتزوجين لا يعتبرون العلاقة الجنسية ذات الأجر المدفوع بمثابة خيانة.



وشرحت كورتيز أن غالبية العملاء المتزوجين لا يتحدثون بشكل سيء عن زوجاتهم، أما الأشخاص الذين يقومون بذلك فهم أولئك الذين يمرون بحالات طلاق فوضوية، ولكن حتى في ذلك الوقت يتحدثون بأدب شديد عن العلاقة.



وأضافت كورتيز، التي كانت تعمل كمحاسبة في إحدى الشركات الكبرى، ان الرجال الذين لا يشعرون بالرضا عن حياتهم الجنسية ضمن زواجهم يبحثون عن مرافقين لهم لأن ذلك "أسهل وأكثر سرية من إقامة علاقة غرامية في السر".



وادعت كورتيز أن علاقتها بالعملاء تكون خالية من المشاعر ويكون الأمر جسديًا بحتًا، وبدا أن كاتيا تعلم بالضبط ما يريده الرجال المتزوجون إلى جانب العلاقة الجنسية مثل القبل، اللمس والكلام الجميل والداعم.(lbci)





