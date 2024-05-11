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فنون ومشاهير
الحكم بسجن طبيب... تسبّب بخطأ طبيّ كاد أن يُودي بحياة مذيعة
Lebanon 24
11-05-2024
|
10:19
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قضت محكمة مصرية اليوم السبت، بتأييد حكم حبس المتهم المتسبب في عاهة للإعلامية المصرية إيمان الحصري، عامين مع الشغل.
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة الجزئية قد حكمت على الدكتور "م .غ"، بالسجن لمدة عامين مع الشغل وإلزامه بكفالة مالية لاتهامه في القضية رقم 7691 لسنة 2021 جنح قسم خامس القاهرة الجديدة.
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وكان المتهم قد أجرى عملية جراحية للإعلامية إيمان الحصري حيث تسبب المتهم في تعرض الأخيرة لأزمة صحية كبيرة نتيجة خطأ طبي كاد أن يودي بحياتها.
يذكر أن المتهم حكم عليه في العديد من القضايا المشابهة، حيث عرّض العديد من المرضى للخطر. (العربية)
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