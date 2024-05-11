يعرف طريق "فيري ميدوز" في باكستان باسم "طريق الموت"، وهو ليس طريقًا جبليًا عاديًا، ففي عام 2013 صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه ثاني أكثر الطرقات خطورة في العالم.

يعتبر الطريق ضيقا جدًا لدرجة أنه قد لا يتسع سوى لسيارة واحدة فقط، لكن المصور الفوتوغرافي مارك هاريسون، كشف عن مشاهد مخيفة لسيارتين تتقاطعان باتجاهات متعاكسة على الطريق المرعب، وعلى ارتفاع مئات الأمتار، وفقًا لموقع "CNN" عربية.

أوضح هاريسون، فى مقابلة له مع موقع CNN، أن "الطريق غير مستقر، وغالبًا ما تحدث انزلاقات صخرية"، ويعد الطريق مفتوحا أمام السكان المحليين فقط، حيث يقومون بتوفير وسائل نقل للزوار من طريق "Raikot Bridge" إلى قرية "تاتو"، وعندما يصلوا إلى القرية يستكمل الزوار رحلتهم مشيًا على الأقدام لحوالي 4 ساعات، وصولًا إلى منطقة "فيري ميدوز"، وهي منطقة عشبية بالقرب من أحد مواقع المعسكرات الأساسية لجبل "نانكا بربت".

وفقا لموقع "CNN"، فأن "نانكا بريت" هو تاسع أعلى جبل بالعالم، ويُعرف أيضًا بـ"The Killer Mountain"، أي "الجبل القاتل"، وسبب تسمية المنطقة العشبية بـ"فيري ميدوز"، يرجع لعام 1953 من قبل المتسلق الأسترالي هيرمان بهول، نسبة لجمالها الساحر، وتعرف أيضًا باسم "Joot" بين السكان المحليين، كما أطلق عليها متسلقو الجبال الألمان اسم "Märchenwiese"، أي "مروج القصص الخيالية"، عند مشاهدتها لأول مرة.

وتُعتبر "فيري ميدوز" بمثابة نقطة انطلاق لمتسلقي الوجه الشمالي لـ"نانكا بربت"، لذلك يمكن أن يعثر الزوار على أماكن إقامة عديدة، سواء كبائن صغيرة أو مواقع تخييم مخصصة.

( اليوم السابع)