Advertisement

منوعات

ثانى أخطر طريق بالعالم .. مشاهد مخيفة لـ"طريق الموت" فى هذا البلد

Lebanon 24
11-05-2024 | 12:10
A-
A+
Doc-P-1198290-638510508568752081.jpg
Doc-P-1198290-638510508568752081.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يعرف طريق "فيري ميدوز" في باكستان باسم "طريق الموت"، وهو ليس طريقًا جبليًا عاديًا، ففي عام 2013 صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه ثاني أكثر الطرقات خطورة في العالم.

يعتبر الطريق ضيقا جدًا لدرجة أنه قد لا يتسع سوى لسيارة واحدة فقط، لكن المصور الفوتوغرافي مارك هاريسون، كشف عن مشاهد مخيفة لسيارتين تتقاطعان باتجاهات متعاكسة على الطريق المرعب، وعلى ارتفاع مئات الأمتار، وفقًا لموقع "CNN" عربية.

أوضح هاريسون، فى مقابلة له مع موقع CNN، أن "الطريق غير مستقر، وغالبًا ما تحدث انزلاقات صخرية"، ويعد الطريق مفتوحا أمام السكان المحليين فقط، حيث يقومون بتوفير وسائل نقل للزوار من طريق "Raikot Bridge" إلى قرية "تاتو"، وعندما يصلوا إلى القرية يستكمل الزوار رحلتهم مشيًا على الأقدام لحوالي 4 ساعات، وصولًا إلى منطقة "فيري ميدوز"، وهي منطقة عشبية بالقرب من أحد مواقع المعسكرات الأساسية لجبل "نانكا بربت".

 وفقا لموقع "CNN"، فأن "نانكا بريت" هو تاسع أعلى جبل بالعالم، ويُعرف أيضًا بـ"The Killer Mountain"، أي "الجبل القاتل"، وسبب تسمية المنطقة العشبية بـ"فيري ميدوز"، يرجع لعام 1953 من قبل المتسلق الأسترالي هيرمان بهول، نسبة لجمالها الساحر، وتعرف أيضًا باسم "Joot" بين السكان المحليين، كما أطلق عليها متسلقو الجبال الألمان اسم "Märchenwiese"، أي "مروج القصص الخيالية"، عند مشاهدتها لأول مرة.

 وتُعتبر "فيري ميدوز" بمثابة نقطة انطلاق لمتسلقي الوجه الشمالي لـ"نانكا بربت"، لذلك يمكن أن يعثر الزوار على أماكن إقامة عديدة، سواء كبائن صغيرة أو مواقع تخييم مخصصة.

Advertisement

( اليوم السابع)

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2024-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2024-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2024-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2024-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:19 | 2024-05-11
09:58 | 2024-05-11
08:11 | 2024-05-11
07:37 | 2024-05-11
07:20 | 2024-05-11
06:53 | 2024-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24