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أفعى تسللت الى حفل زفاف.. لن تصدقوا ما فعلته شقيقة العروس لإنقاذ الوضع

Lebanon 24
11-05-2024 | 15:46
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كانت الشابة إيريكا رودريغيز تحتفل بزفاف أختها يوم الأحد الفائت في أريزونا، الولايات المتحدة، عندما تسللت أفعى إلى الحفل، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

 وأظهر مقطع فيديو رودريغيز وهي تلتقط الأفعى الكبيرة من ذيلها، حيث جعلت مسافة آمنة بينهما، ثم حملتها بعيدا، بينما كان الضيوف يشاهدون ما يحصل في ذهول.

 "إيريكا، أنت ملكة البرية!"، صرخ أحد المارة في المقطع الذي تمت مشاهدته أكثر من مليون مرة على منصة "تيك توك".

 على إثر ذلك، قالت إريكا في تصريحات إعلامية: "استمرت الأفعى بالظهور في منطقة الكوكتيل. لقد حاول العامل الإمساك بها لكنه فشل، لذلك أخذت الأمور على عاتقي، لقد كنت قوية منذ صغري ومعتادة على التعامل مع مثل هذه الأشياء". ( lbc)

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