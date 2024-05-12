بالصور: حيوانات أليفة تتنافس على جائزة واحدة

كشف منظمو مسابقة "صور الحيوانات الأليفة الكوميدية" عن لقطات طريفة مختارة للتنافس في الجولة النهائية لهذا العام.

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وضمت القائمة النهائية مجموعة متنوعة من اللقطات الطريفة التي تبرز جاذبية الحيوانات الأليفة وتضحك الجمهور. وضمت القائمة النهائية مجموعة متنوعة من اللقطات الطريفة التي تبرز جاذبية الحيوانات الأليفة وتضحك الجمهور.



وتم اختيار بعض المرشحين الرئيسيين للفوز بالتصفيات النهائية، والتي تشمل صورة قطة عالقة في الحائط، وكلب دون عيون، وحصان مقطوع الرأس. وتم اختيار بعض المرشحين الرئيسيين للفوز بالتصفيات النهائية، والتي تشمل صورة قطة عالقة في الحائط، وكلب دون عيون، وحصان مقطوع الرأس.



ودعت المسابقة الجمهور للتصويت لاختيار الفائزين من بين 30 مرشحاً على الموقع الإلكتروني للمسابقة، اعتبارًا من 10 أيار حتى 2 حزيران. ودعت المسابقة الجمهور للتصويت لاختيار الفائزين من بين 30 مرشحاً على الموقع الإلكتروني للمسابقة، اعتبارًا من 10 أيار حتى 2 حزيران.