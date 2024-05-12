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بالصور: حيوانات أليفة تتنافس على جائزة واحدة

Lebanon 24
12-05-2024 | 14:12
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كشف منظمو مسابقة "صور الحيوانات الأليفة الكوميدية" عن لقطات طريفة مختارة للتنافس في الجولة النهائية لهذا العام.
 
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صور الحيوانات الأليفة الكوميدية

وضمت القائمة النهائية مجموعة متنوعة من اللقطات الطريفة التي تبرز جاذبية الحيوانات الأليفة وتضحك الجمهور.
 
صور الحيوانات الأليفة الكوميدية

وتم اختيار بعض المرشحين الرئيسيين للفوز بالتصفيات النهائية، والتي تشمل صورة قطة عالقة في الحائط، وكلب دون عيون، وحصان مقطوع الرأس.
 
صور الحيوانات الأليفة الكوميدية

ودعت المسابقة الجمهور للتصويت لاختيار الفائزين من بين 30 مرشحاً على الموقع الإلكتروني للمسابقة، اعتبارًا من 10 أيار حتى 2 حزيران.
 
صور الحيوانات الأليفة الكوميدية

ومن المقرر الإعلان عن الفائزين النهائيين في السادس من حزيران.
 
صور الحيوانات الأليفة الكوميدية

المصدر: العين
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