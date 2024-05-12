20
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
18
o
جبيل
20
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بالفيديو.. "بوابة الجحيم" الضخمة في سيبيريا تتوسع
Lebanon 24
12-05-2024
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
توسعت فوهة بركان باتاجيكا الضخمة في سطح الأرض بمعدل 35 مليون قدم مكعب كل عام، وهي ما تعرف بـ"بوابة الجحيم".
ويبلغ طول الحفرة حاليا حوالي كيلومتر واحد وعرضها 800 متر في أوسع نقطة له.
وتشير التقارير إلى أن الكتلة الغارقة في الأرض مستمرة في النمو والتوسع، وتؤثر على المناظر الطبيعية للمنطقة.
Advertisement
وفوهة باتاجيكا، التي تقع في سلسلة جبال تشيرسكي في شمال شرق سيبيريا، لا تمثل في الواقع فوهة بركان، بل هي عبارة عن منخفض حراري كارستي وهو نوع من الحفر أو "الركود الضخم" الناجم عن انهيار وتكسير الأرض بسبب فقدان التربة الصقيعية. (سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
منوعات
فيديو
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
التهاني تقدم لبو صعب: مبروك!
Lebanon 24
التهاني تقدم لبو صعب: مبروك!
01:45 | 2024-05-12
12/05/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ضيق ومكشوف.. باميلا الكيك ترقص وتغني بـ "جنون" بعيدها والجمهور: تستري (فيديو)
Lebanon 24
بفستان ضيق ومكشوف.. باميلا الكيك ترقص وتغني بـ "جنون" بعيدها والجمهور: تستري (فيديو)
08:04 | 2024-05-12
12/05/2024 08:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يشارك برتبة عمادة حفيدته في دير مار أنطونيوس قزحيا (صور)
Lebanon 24
جنبلاط يشارك برتبة عمادة حفيدته في دير مار أنطونيوس قزحيا (صور)
06:47 | 2024-05-12
12/05/2024 06:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو عن "متحرّش" قرب الجامعة اللبنانية.. وفتاة تكشف ما فعله معها!
Lebanon 24
فيديو عن "متحرّش" قرب الجامعة اللبنانية.. وفتاة تكشف ما فعله معها!
01:22 | 2024-05-12
12/05/2024 01:22:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"التيار" في ورطة.. وباسيل أمام خيارين!
Lebanon 24
"التيار" في ورطة.. وباسيل أمام خيارين!
04:00 | 2024-05-12
12/05/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:30 | 2024-05-12
للحصول على توقيع كاتب سعودي.. ازدحام وإغماءات بين مئات الشباب في المغرب
15:30 | 2024-05-12
رسالة مشفرة أُرسلت.. أسرار حول مسابقة "ملكة جمال أميركا" تظهر إلى العلن
14:12 | 2024-05-12
بالصور: حيوانات أليفة تتنافس على جائزة واحدة
10:35 | 2024-05-12
هل تذكرون حبيبة الشماع؟ جنايات القاهرة تكشف حيثيات سجن السائق المتهم 15 عاماً
06:53 | 2024-05-12
حادثة أليمة في دولة بارزة.. انتشال 10 جثث بينهم 5 أطفال غرقوا بـ6 ولايات في يوم واحد!
05:49 | 2024-05-12
مشهد مرعب.. ثوران بركان سانتياغيتو في غواتيمالا والسلطات تحذر السكان (فيديو)
فيديو
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
13/05/2024 03:58:06
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
02:00 | 2024-05-11
13/05/2024 03:58:06
Lebanon 24
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
01:00 | 2024-05-11
13/05/2024 03:58:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24