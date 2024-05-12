بالفيديو.. "بوابة الجحيم" الضخمة في سيبيريا تتوسع

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توسعت فوهة بركان باتاجيكا الضخمة في سطح الأرض بمعدل 35 مليون قدم مكعب كل عام، وهي ما تعرف بـ"بوابة الجحيم".ويبلغ طول الحفرة حاليا حوالي كيلومتر واحد وعرضها 800 متر في أوسع نقطة له.وتشير التقارير إلى أن الكتلة الغارقة في الأرض مستمرة في النمو والتوسع، وتؤثر على المناظر الطبيعية للمنطقة.وفوهة باتاجيكا، التي تقع في سلسلة جبال تشيرسكي في شمال شرق سيبيريا، لا تمثل في الواقع فوهة بركان، بل هي عبارة عن منخفض حراري كارستي وهو نوع من الحفر أو "الركود الضخم" الناجم عن انهيار وتكسير الأرض بسبب فقدان التربة الصقيعية. (سكاي نيوز عربية)