للحصول على توقيع كاتب سعودي.. ازدحام وإغماءات بين مئات الشباب في المغرب

Advertisement

انتظر عشرات الشباب في طوابير، في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالعاصمة المغربية الرباط، السبت، من أجل الحصول على توقيع نسخة من أعمال الكاتب السعودي أسامة مسلم، في مشهد وصف بـ"غير المألوف".وانتظر الشباب لساعات في طوابير حضور الكاتب السعودي لكن تحول الأمر إلى حالة من الفوضى والتدافع وحالات إغماء للحصول على نسخة موقعة من أعمال مسلم دفعت إدارة معرض الكتاب إلى إلغاء حفل التوقيع، حفاظا على سلامة الحاضرين.وقبل موعد حفل التوقيع انتشرت على صفحات بمواقع التواصل دعوات للتنسيق بين الشباب من مختلف مناطق المغرب من أجل الحضور بشكل جماعي إلى معرض الكتاب ولقاء الكاتب أسامة مسلم صاحب مجموعة من الروايات التي صدرت مفردة أو في سلسلات.وقد أثار مشهد الطوابير والتدافع الذي وقع داخل معرض الكتاب، اندهاش عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب.وفي تعليقه على الموضوع أكد الكاتب السعودي أسامة مسلم على موقع "إكس" أنه غادر معرض الكتاب بالرباط بعدما طلب منه الأمن ذلك، وهو الأمر الذي يدخل في إطار الحفاظ على سلامة الناس. (سكاي نيوز عربية)