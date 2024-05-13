طعنت صديقتها السابقة 500 مرّة.. وهذا كان مصيرها

حُكم على كايلي إيه براكيت من ولاية "ماين" الأميركية بالسجن لمدة 55 عاماً بعد طعنها صديقتها السابقة كيم نبتون 500 مرّة، وفق ما جاء في مجلة "بيبول" الأميركية.

وفي التفاصيل، قالت كايلي في جلسة النطق بالحكم إنها "ليست المسؤولة عن وفاة كيم نبتون"، مؤكدةً أن "القاتل الحقيقي ما زال طليقاً".

وعثرت السلطات على نبتون ميتة في منزلها في ولاية "ماين" بعد اصابتها بـ 484 طعنة في جسدها.

كما اتُهم زوج براكيت الذي يُدعى دونيل دانا بقتل الضحية التي اتضح أنه عاش معها قبل العام 2021، إلا أنه تم إيقاف محاكمته لعدم وجود أدّلة كافية ضدّه. ( lbc)