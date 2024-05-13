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فنون ومشاهير

بالفيديو.. إصابة مُعجبة بالشلل بعد قفز مغنٍّ بقوة عليها

Lebanon 24
13-05-2024 | 09:30
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في حادثة غريبة، أُصيبت امرأة بالشلل بسبب إصابة خطِرة تعرضت لها في العمود الفقري نتيجة قفزة عنيفة من المغنّي جون فلورياني على الجمهور.

 وفي التفاصيل، قفز النجم العالمي خلال حفل لفرقته Trophy Eyes في مدينة بافالو بولاية نيويورك بعد تقديمه أول أغنية، ثم سقط بين أيدي المعجبين وعلى معجبة ومن ثم وقع على الأرض.

 وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحادثة الغريبة التي تسبّبت في إيقاف العرض ولحاق أفراد الفريق بالمعجبة إلى المستشفى، وتبين أنها امرأة لها من العمر 24 عاماً وقد أُصيبت بالشلل.

وأكدت الصحف المحلية أن الشابة تدعى بيرد بيشي، ولم تعُد بسبب القفزة قادرة على تحريك أي جزء من جسمها باستثناء ذراعيها، وبدأ أحد أقاربها بجمع التبرعات لعلاجها، وقد حصد 52 ألف دولار حتى الآن.

 كما أعلنت الفرقة الأسترالية في بيان أنها تشعر بالحزن الشديد بسبب الحادث، لكنها ستستمر في جولتها في الولايات المتحدة لعام 2024 بسبب التزاماتها، وقدّمت تبرعاً بقيمة 5000 دولار لتغطية النفقات الطبّية لبيشي. (لها)

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