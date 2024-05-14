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بسبب لوحة اعلانية... مصرع 12 شخصا وإصابة 60 آخرين في الهند (فيديو)

Lebanon 24
14-05-2024 | 00:05
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لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 60 آخرون بسقوط لوحة إعلانية ضخمة إثر عاصفة هبّت على بومباي، حسب سلطات المدينة.
وقال المفتش في الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، غوراف تشوهان، إن "اللوحة الإعلانية سقطت من جراء الرياح قرب محطة للوقود شرقي بومباي" والتي تعتبر العاصمة الاقتصادية للبلاد "وقد أدى سقوطها لاحتجاز عشرات الأشخاص تحتها بين قتيل وجريح".
 
 
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وأضاف أن "فرق الإسعاف انتشلت ثماني جثث من تحت الأنقاض، بينما لا تزال هناك أربع جثث أخرى بحاجة لانتشالها".
وأردف تشوهان "لقد حددنا موقعها (الجثث) لكننا لا نستطيع انتشالها بسبب محطة الوقود هذه، فالوضع يمكن أن يكون خطيرا".

وكانت بلدية المدينة أعلنت في وقت سابق أن فرق الإسعاف أنقذت 60 شخصا جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
واللوحة الإعلانية ضخمة إذ يبلغ طولها 70 مترا وعرضها 50 مترا، وفقا لمنشور لشرطة مومباي على منصة "إكس". (RT)
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