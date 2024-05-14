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حادثة جديدة تهز مصر.. سائق يخطف فتاة ويعتدي عليها بسكين: اليكم التفاصيل

Lebanon 24
14-05-2024 | 12:37
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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدي سائق على سيدة في القاهرة.

 وقالت الداخلية المصرية في بيان إنه "بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 ايار الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إحدى الفتيات بأنها حال استقلالها سيارة (تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي) قام قائدها باصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان".

 وأضاف البيان أن السائق "حاول التعدي على السيدة وبحوزته سلاح أبيض، مما أسفر عن إصابتها، وتمكنت من الفرار".

وتابع: "عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة في حينه، وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) كما تم ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

 وكانت شقيقة الفتاة التي تعرضت للاعتداء قد نشرت منشورا عبر مواقع التواصل قالت فيه، إن شقيقتها تعرضت للخطف ومحاولة الاغتصاب من قبل سائق "أوبر" في منطقة التجمع مساء 11 ايار الحالي.

( سكاي نيوز)
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