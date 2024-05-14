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منوعات
خلال الإمتحانات... طالب صفع وضرب معلماً منعه من الغشّ!
Lebanon 24
14-05-2024
|
13:30
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واقعة صادمة شهدتها مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية في محافظة الغربية، في مصر، حيث أقدم طالب على صفع معلم وضربه بعد منعه من الغش في الامتحان.
وأصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ناصر حسن، توجيهاته العاجلة لمدير إدارة غرب طنطا التعليمية، بأهمية فتح باب التحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية. (العربية)
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