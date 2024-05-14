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اغتصبها أثناء عودتها من العمل.. حادثة مروّعة وهذه تفاصيلها!

Lebanon 24
14-05-2024 | 14:40
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اتُهم سائق "أوبر" يُدعى محمد بيلي بيك باغتصاب شابة أثناء اصطحابها من مركز عملها>

 واصطحب السائق الشابة التي تبلغ من العمر 20 عاماً من الشركة التي تعمل فيها في غرب مدينة سيدني الأسترالية.

وزعمت المرأة أن بيلي بيك لمسها "بشكل غير لائق خلال الرحلة" قبل أن يأخذها إلى حديقة قريبة حيث اغتصبها.

وألقت الشرطة القبض على بيلي بيك في مدينة بيرونغ الواقعة غرب سيدني في العاشر من أيار ووجهت إليه تهمة اغتصاب الشابة ولمسها من دون موافقتها.

 وقال متحدث باشم شركة "أوبر" إن "جميع السائقين يخضعون لعملية فحص شاملة"، مضيفاً: " قمنا بإزالة إمكانية وصول السائق المذكور إلى التطبيق بشكل دائم". (lbc)

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