أبناء جيل الألفية يسعون للتقاعد المبكر.. دراسة تكشف

قد يتعب العدين من الناس من سنوات العمل الطويلة ويتمنون تقديم أوراق استقالتهم في مرحلة عمرية معينة لكن عدم الوصول للاستقلالية المادية قد يمنعنا من فعل ذلك، وإن كنت من هؤلاء.. فأنت لست الوحيد من فكرت بالتقاعد المبكر.اليوم هناك اتجاه بين شباب جيل الألفية يقوم على فكرة التقاعد المبكر عززته فترة كورونا. تحول هذا الاتجاه إلى حركة تم تسميتها "fire" تقوم على الادخار المكثف مع محاولة مضاعفة المدخول، كل ذلك بهدف أن يستطيع الموظف ترك وظيفته بعمر الأربعين أو الخمسين.وقد ألهم كتاب "Your Money or Your Life" الكثير من الشباب الذين ينتمون معظمهم لجيل الألفية لفكرة الاستقلال المادي والتقاعد المبكر.ووفق خبراء فإن التقاعد المبكر له قواعد، أو يجب أن يتم بناءً على خطة مسبقة. فالساعين للتقاعد المبكر يتوجب عليهم إدخار مبلغ ثابت من الراتب.وعندما يصل حجم المدخرات إلى 30 ضعف المصروفات السنوية عندها يمكن للمرء أن يتقاعد من عمله.لكن السؤال الأهم هو ما دافع الساعين للتقاعد المبكر لترك العمل وللأبد؟تتباين الأسباب، لكن أهمها رغبة البعض بالاستمتاع في حياته خلال فترة الشباب، دون تأجيل متعة الاستكشاف والسفر لما بعد التقاعد حيث يكون قد فقد الإنسان الشغف أو حتى الصحة للقيام بمغامرات أو سفر.وهناك آخرون يسعون للهروب من ضغوط العمل، والبعض يتقاعد لأن أسرته تحتاجه، كذلك هناك من يسعى لتحقيق حلم إنجاز مشروع خاص سواء تجاري أو غير تجاري، أو ببساطة من أجل الراحة بعد سنوات طويلة من العمل.قد تبدو الصورة التي يرسمها هؤلاء الساعون للتقاعد المبكر وردية، ولكن هناك دراسة معتمدة تحذر هؤلاء من أن التقاعد المبكر قد يسرع من التدهور المعرفي لدى الإنسان ويضر بالذاكرة.(سكاي نيوز)