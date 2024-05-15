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منوعات
معلمة عاشرت تلميذين قاصرين.. هذا ما كتبته لأحدهما (صور)
Lebanon 24
15-05-2024
|
03:32
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تبين في الجلسة السابعة أمس الثلاثاء من محاكمة معلمة رياضيات إنكليزية، متهمة بمعاشرتها تلميذين قاصرين في مدينة مانشستر، أنها أحبت أحدهما، إلى درجة بثت له رسالة عاطفية وصفته فيها بأنه "مثالي" وفق ما قيل للمحكمة عن "علاقة مزدوجة" أقامتها Rebecca Joynes البالغة 30 عاما، وفيها أنجبت طفلة من التلميذ.
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كما سمعت هيئة المحلفين منها، أنها لم تكن منجذبة إليه جنسيا قبل أن يبلغ 16 على الأقل.
ريبيكا متورطة في 6 تهم، منها إغواء واستدراج غلام عمره 15 عاما، موصوف في المحكمة بلقب "التلميذA" وممارسة الجنس معه في شقتها، فتم اعتقالها في أكتوبر 2021 وإطلاق سراحها بكفالة مشروطة بعدم اتصالها بأي شخص عمره أقل من 18 عاما، انتظارا لمحاكمتها التي بدأت الأسبوع الماضي، ونشرت "العربية.نت" تقريرا عن جلستها الأولى في 8 يناير الجاري، نقلا أيضا عن وسائل إعلام بريطانية عدة.
إلا أن المعلمة، خرقت اتفاق إطلاق سراحها المشروط، فأقامت علاقة مع غلام ثانٍ، هو "التلميذB" الذي حملت منه بطفلة، وهو من يتهمها الادعاء بأن علاقتها به أصبحت جنسية قبل أن يبلغ 16 عاما، وفعلت ذلك لأول مرة بعد 5 أيام من إقدام المدرسة على إقالتها من وظيفتها بعد الكشف عن علاقتها مع "التلميذA" بحسب سجلات المحكمة.
وضعته على أحد جانبيه وقبلته
وفي جلسة أمس الثلاثاء، سألها Joe Allman ممثل الادعاء، عما إذا انجذبت جنسيا إلى "التلميذ B" عندما كان بعمر 15 عاما، فأجابت: "لم يكن الأمر كذلك" فسألها عما إذا وجدته "مثيرا" عندما كان بهذا العمر، أو فقط عندما "أصبح قانونيا" بالنسبة لممارسة الجنس، فقالت: "لا أعتقد أني فعلت ذلك في الوقت الذي حدث فيه الأمر أيضا، بل تطورت الحال إلى ذلك" أي إلى الممارسة.
وشرح الادعاء أن "الممارسة" حدثت عندما ذهب "التلميذ B" إلى شقتها "حيث وضعته على أحد جانبيه وقبلته في فمه" فنفت ذلك وقالت إنه لم يذهب إلى الشقة إلا بعد أن تحدثا عن "مساعدته في الرياضيات" وزعمت أنها لم تكن لديها أي نية "رومانسية أو جنسية" برغم معاشرتها له فيما بعد 30 مرة تقريبا. كما نفت أنها كانت في حال من "السيطرة" عليه، أو "مهووسة" به خلال علاقتها به، أو أنها هددت بقتل نفسها إذا أنهى العلاقة معها.
وقالت أيضا، إنها كانت تحبه، فيما أطلعت هيئة المحلفين على مذكرة كتبتها للغلام وكتبت له فيه: "أعلم أننا نكافح الآن، وكلانا متوتر. لكني آمل أن نتمكن من العمل على شيء ما لمواصلة هذا الأمر (العلاقة) لفترة أطول.. كل شبر فيك مثالي، وأنت كل ما أحلم به"، وفق تعبيرها.
وأشار ممثل الادعاء في الجلسة، إلى "أوجه الشبه" في علاقتيها بالتلميذين، فكل منهما كان قاصرا بعمر 15 عندما بدأت في اصطحابه إلى شقتها، فيما كان تواصلها مع الاثنين عبر تطبيق Snapchat المتيح حذف الرسائل من دون أن تتمكن الشرطة من استعادتها. كما كان "النشاط الجنسي" في العلاقتين سرا عن والديهما، وكلاهما غازلها بطريقة ساخنة. (العربية)
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