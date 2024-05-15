هاجمها ثعبان ولدغها.. ما حصل لاحقاً لم يكن متوقعاً!

قررت البريطانية سام ويست الإحتفال بعيد ميلادها الأربعين بالسفر إلى قبرص مع عائلتها لقضاء بعض الوقت والاسترخاء.

وانتقلت ويست مشياً على الأقدام داخل الفندق الذي تقيم فيه للإنضمام إلى جلسة تأمل، بينما كانت ابنتها أديسون في نادي الأطفال.

وقالت سام إنها "تأخرت بالوصول قليلاً إلى الجلسة"، مضيفةً أنها حاولت المشي بسرعة على العشب الطويل وهي ترتدي الشبشب.

ولفتت إلى أن "كل شيء تغيّر في لحظة"، إذ قام ثعبان سام بلدغها في كاحلها الأيسر".

وتابعت: "حاولت القفز للوصول إلى المنصة لكن الثعبان كان ملتصقاً بكاحلي"، مضيفةً أن زوجتها كيت اعتقدت انها تعرّضت فقط لاصابة في كاحلها.

وطلبت سام من الأشخاص الموجودين قرع جرس الإنذار لإخافة الثعبان. وأكدت أنها "كانت تشعر بالألم والحريق على الرغم من هدوئها التام".

وقالت إنها "سمعتهم يتكلمون عن قطع ساقها في حين كانت تتقيأ"، مضيفةً أنها لم تكن تعلم بوجود ثعابين في قبرص.

وتابعت: "أخشى أن أفكر في ما كان سيحدث لو كنت أمارس اليوغا بمفردي، كما فعل الكثيرون في هذا المنتجع".

وبقيت سام في المستشفى لمدة أسبوع على الأقل وتم إخراجها لاحقاً واعادتها إلى الفندق حيث تم منحها غرفة مكيفة للضيوف ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت سام إن إدارة قامت بإزالة العشب الموجود حول منصة اليوغا على الرغم من عدم العثور على الثعبان السام.

ولفتت إلى رؤيتها بعض الأشخاص أثناء وجودهم في اليوم التالي في المكان، مضيفةً أنها أبلغت الموظفة في مكتب الاستقبال التي أكدت لها ان الفندق "خالٍ من الثعابين". (lbc)