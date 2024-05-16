فيديو مروع.. كلبان يفتكان بـ22 نعجة حاملاً!

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تم تداول مقطع فيديو مخيف يظهر إقدام مزارع بريطاني على إطلاق النار على كلبين من نوع XL Bullys بعدما أصيبا بالجنون وقاما بقتل 22 نعجة حاملًا بوحشية.وأطلق ديفيد هيوز، 27 عامًا، النار على الكلبين بعدما تجولا حول مزرعته ودخلا حظيرته، حيث قتلا النعجات الحوامل وأصابا المزيد.وتم استدعاء الشرطة إلى الأرض الزراعية في آذار 2023، حيث أخبر المزارع، الذي شوهد وهو يحمل بندقية، الضباط أنه كان يسمع الكلاب وهي ترتكب مذبحة.والتقط فيديو الكاميرا الخاصة بهم اللحظة المروعة التي سمعت فيها طلقات لقتل الكلبين، بالإضافة إلى أكوام من جثث الخراف من الهجوم الذي شهد إصابة 48 خروفا في مشهد مفجع وصفه أحد الضباط بأنه "دمار كامل".ويمكن سماع نباح عالٍ عندما اقترب المزارع ببندقيته، قبل أن تنطلق رصاصة واحدة. سأل أحد الضباط "هل ماتوا؟" بينما جفل آخر وابتعد - محاطًا بجثث الأغنام على الأرض. لكن المزارع أجاب "لا، إنهم ما زالوا يتحركون"، وسمع الذعر في صوته، بينما استدار الضباط وهربوا، وصرخ أحدهم: "إنهم قادمون نحونا!". قبل سماع طلقة ثانية.وبعد إطلاق رصاصة ثالثة، أكد أحد الضباط أنهما ماتا، وتنهد بارتياح. وقال أحد الضباط المخضرمين في وحدة مكافحة الجرائم الريفية التابعة للشرطة، إن هذا كان أحد أسوأ هجمات الكلاب التي شهدها خلال حياته المهنية الطويلة.وفي أيلول من العام الماضي، مثل المزارع أمام المحكمة بتهمة إطلاق النار وتم منعه من تربية الكلاب لمدة خمس سنوات وأمر بدفع غرامات قدرها 900 جنيه إسترليني.وبلغت التكلفة المالية للحادث أكثر من 14000 جنيه إسترليني. وتم التقاط لحظات الرعب من قبل ضابطي شرطة تم استدعاؤهما إلى مكان الحادث. وكانت الكاميرات تتابع المزارع.وقال أحد الضباط إنه كان يتعامل مع هجمات الأغنام لمدة 40 عامًا وسال: "لماذا يريد شخص ما XL Bully؟" لا أفهم لماذا تريد كلبًا كهذا في المنزل. فكر في مدى قوتهم وحجم الضرر الذي يمكنهم إحداثه، إنه أمر يهدد حياتهم".(العربية)