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الحملتشعر بطاقة كبيرة من اجل انجاز مهامك في العمل، هناك بعض الاشخاص الذين يحاولون الايقاع بك امام مديرك، اثبت له انك موظف جيد، قد تشعر بالضغط الشديد في علاقتك العاطفية يجب عليك حسم الامور وعدم الانجرار وراء بعض الاشخاص الذين ينقلون اخبار غير جيدةالثورعليك الكثير من الأعمال والالتزامات الأسرية في هذه الفترة، في البداية نظم جدولك من أجل ترتيب المهام جميعها دون اهمال امر على حساب الآخر، كنت مقصرًا في الفترة الماضية على جميع الأصعدة لذلك يجب حل كل هذه التراكمات الانالجوزاءتتعرض اليوم لبعض الضغط النفسي لكن الامور تصبح افضل مع نهاية اليوم، تخلص من بعض الضغوطات في العمل، عليك التفكير باخذ اجازة والابتعاد عن جميع الاحداث، تشهد حياتك العائلية استقرار في هذه الفترة، انتبه لصحتك ولا تهمل اي اشاراتالسرطانتعيش فترة من الايجابية، الاجواء جيدة على كافة الاصعدة، تتمكن من اثبات نفسك بالعمل من خلال اقناع مديرك بفكرة تثبت نجاحها بشكل كبير، نتائج ايجابية في علاقتك مع الشريك، حاول تعويضه عن الفترة الماضية وانتبه من اهمالك له لصالح العمل.الأسدتلتقي بشخص قد يغير حياتك إلى الافضل، عليك التقاط الفرص التي امامك والاستفادة منها، ابتعد عن الكسل في هذه الفترة فانت امام مرحلة حاسمة في العمل، تتلقى اتصال من أحد الاصدقاء يخبرك بأمر غير جيد، الامور افضل مع نهاية اليومالعذراءعليك اليوم المحافظة على هدوئك ومواجهة بعض العراقيل بطريقة هادئة، هناك بعض التصرفات الخاطئة التي قمت بها مؤخرا أثرت على علاقتك ببعض الأصدقاء انتبه لخطأك وحاول أن تعتذر عنه، فترة غير جيدة على الصعيد الصحيالميزانهناك الكثير من الفرص اليوم عليك استغلالها، قد يشهد اليوم مشكلة بينك وبين مديرك، قد يكون وراء هذه المشكلة احد الزملاء الذين يحاولون الايقاع بك، حاول ان تتحمل مسؤولية اخطائك، قد تشهد علاقتك مع الشريك بعض التوتر حاول حل المشاكل بدون مراكمتهاالعقربتتخلص من كل الضغوطات التي رافقتك في الفترة الماضية تشعر براحة نفسية كبيرة وتبدأ بالتخطيط لمستقبلك بطريقة افضل، تشعر بالراحة بعد ان تمكنت من الوصول إلى مبتغاك، تحاول ان تعيد علاقتك بالكثير من الاشخاص الذين ابتعدت عنهم في الفترة الماضيةالقوسلا داعي للخوف من وضعك في العمل، صحيح أن الامور التي تسمعها في محيط العمل عن بعض الاشخاص ليست جيدة لكن اطمئن ستكون امورك على افضل ما يرام، تتخلص من عبء كبير عشته في الفترة الماضية، تخطط لان تصبح انسان افضل في العام المقبل وتعمل على هذا الامرالجديهناك امر يقلقك في العمل بشكل كبير، تشعر بالتردد في قرار مصيري، لا تتسرع فبعض المشاكل قد تحل من نفسها لذلك لا تبالغ في ردود فعلك، تتلقى بعض الدعوات في الفترة الحالية من أجل عدد من الاحتفالات والمناسبات مع نهاية العامالدلوتشعر هذه الفترة بالارهاق الشديد في العمل، فالامور غير جيدة على اصعيدين العملي والشخصي، تشعر بضغط كبير في المنزل يؤثر على ادائك في العمل مما يجعلك تعاني من ارهاق شديد وعدم رغبة بعمل اي شيء، حاول ان تتخلص من هذا الشعور وتعيد اشعال طاقتكالحوتالكثير من الامور الايجابية تحصل في هذه الفترة عليك استغلال كل الفرص الجيدة المتاحة، تشعر بالسعادة بعدما كنت على وشك اليأس، تشهد هذه الفترة تطورات ايجابية في الصعيد العملي والمادي، تحل الكثير من المشاكل المادية، عليك استعادة علاقتك بالشريك