رغم اقتراب الدبابات منه.. شاب يصرّ على إعداد الطعام داخل مخيم جباليا (فيديو)

في مشهد عظيم، يصر أحد سكان مخيم جباليا على مواجهة الموت والحصار بصناعة المعجنات في شوارع المخيم، غير آبهٍ بقرب الدبابات وسط الاشتباكات العنيفة بين رجال المقاومة وقوات الاحتلال، يقف هذا المواطن صامداً ومظهراً تحدياً واصراراً على الحياة في وجه آلة القتل الإسرائيلية. pic.twitter.com/61nPUWp5U6
— أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) May 16, 2024
في مشهد عظيم، يصر أحد سكان مخيم جباليا على مواجهة الموت والحصار بصناعة المعجنات في شوارع المخيم، غير آبهٍ بقرب الدبابات وسط الاشتباكات العنيفة بين رجال المقاومة وقوات الاحتلال، يقف هذا المواطن صامداً ومظهراً تحدياً واصراراً على الحياة في وجه آلة القتل الإسرائيلية. pic.twitter.com/61nPUWp5U6