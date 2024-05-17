رغم اقتراب الدبابات منه.. شاب يصرّ على إعداد الطعام داخل مخيم جباليا (فيديو)

على الرغم من اقتراب دبابات الاحتلال والاشتباكات العنيفة بالقرب منه، واصل شاب فلسطيني إعداد الطعام على جانب الطريق، متخطيًا الرعب من جرائم العدو.



ووثق الصحفي الفلسطيني أنس الشريف مشاهد للشاب وهو يقوم بخبز الفطائر على فرن في الشارع، رغم أن دبابات الاحتلال اقتربت من نهاية الطريق المتواجد فيه.

في مشهد عظيم، يصر أحد سكان مخيم جباليا على مواجهة الموت والحصار بصناعة المعجنات في شوارع المخيم، غير آبهٍ بقرب الدبابات وسط الاشتباكات العنيفة بين رجال المقاومة وقوات الاحتلال، يقف هذا المواطن صامداً ومظهراً تحدياً واصراراً على الحياة في وجه آلة القتل الإسرائيلية. pic.twitter.com/61nPUWp5U6 — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) May 16, 2024 Advertisement



يشار إلى أن مخيم جباليا يشهد معارك ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، التي بدأت هجوما وحشيا على المنطقة، لمحاولة اختراق المخيم. (عربي21) وقال الشاب إنه يقوم بإعداد الطعام حتى يأكل الناس، وسيواصل عمله رغم ما يجري من اشتباكات عنيفة في المنطقة.يشار إلى أن مخيم جباليا يشهد معارك ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، التي بدأت هجوما وحشيا على المنطقة، لمحاولة اختراق المخيم. (عربي21)