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منوعات

رغم اقتراب الدبابات منه.. شاب يصرّ على إعداد الطعام داخل مخيم جباليا (فيديو)

Lebanon 24
17-05-2024 | 00:36
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على الرغم من اقتراب دبابات الاحتلال والاشتباكات العنيفة بالقرب منه، واصل شاب فلسطيني إعداد الطعام على جانب الطريق، متخطيًا الرعب من جرائم العدو.

ووثق الصحفي الفلسطيني أنس الشريف مشاهد للشاب وهو يقوم بخبز الفطائر على فرن في الشارع، رغم أن دبابات الاحتلال اقتربت من نهاية الطريق المتواجد فيه.
 
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وقال الشاب إنه يقوم بإعداد الطعام حتى يأكل الناس، وسيواصل عمله رغم ما يجري من اشتباكات عنيفة في المنطقة.

يشار إلى أن مخيم جباليا يشهد معارك ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، التي بدأت هجوما وحشيا على المنطقة، لمحاولة اختراق المخيم. (عربي21)

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