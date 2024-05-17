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دُفن حيًّا تحت الأرض.. وهذا ما حصل معه بعد 4 أيام (صور)

Lebanon 24
17-05-2024 | 03:16
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أنقذت الشرطة في مولدوفا رجلا مسنا يبلغ من العمر 62 عاما، دفن حيا لمدة 4 أيام، بعد أن سمع الضباط صرخاته المكتومة طلبا للمساعدة من تحت الأرض.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" لبريطانية، اكتشف ضباط الشرطة الرجل المدفون أثناء إجرائهم تحقيقا آخر، بعد العثور على امرأة بعمر 74 عاما، ميتة في منزلها قتلها أحد أقاربها يوم الاثنين.
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وألقت الشرطة القبض على مشتبه به في وفاة المسنة، وكان في حالة سكر، وأثناء تفتيش منزله في نفس القرية، سمعت صرخات استغاثة من مكان قرب المنزل فتتبعوا الضجيج وبدؤوا في الحفر.

وعثر عناصر الأمن على رجل في الستينيات من عمره، كان مدفونا في قبر مؤقت مغطى بالتراب، مصابا بجرح في رقبته، لكنه كان على قيد الحياة وواعيا.
 

وتوصل ضباط الشرطة إلى أن شابا يبلغ من العمر 18 عاما، قام بدفن الرجل المسن في القبر حيا، لتقوم الشرطة بإخراجه.
 

وأوضح المسن أنه والمراهق كانا يشربان الكحول معا يوم السبت قبل نشوب شجار بينهما، قبل أن يهاجمه بسكين ويدفنه حيا ويغطي المدخل بالتراب. (روسيا اليوم)

المصدر: روسيا اليوم
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