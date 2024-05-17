دُفن حيًّا تحت الأرض.. وهذا ما حصل معه بعد 4 أيام (صور)

23
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
دُفن حيًّا تحت الأرض.. وهذا ما حصل معه بعد 4 أيام (صور)
Lebanon 24
17-05-2024
|
03:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أنقذت الشرطة في مولدوفا رجلا مسنا يبلغ من العمر 62 عاما، دفن حيا لمدة 4 أيام، بعد أن سمع الضباط صرخاته المكتومة طلبا للمساعدة من تحت الأرض.
ووفق صحيفة "ديلي ميل" لبريطانية، اكتشف ضباط الشرطة الرجل المدفون أثناء إجرائهم تحقيقا آخر، بعد العثور على امرأة بعمر 74 عاما، ميتة في منزلها قتلها أحد أقاربها يوم الاثنين.
Advertisement
وألقت الشرطة القبض على مشتبه به في وفاة المسنة، وكان في حالة سكر، وأثناء تفتيش منزله في نفس القرية، سمعت صرخات استغاثة من مكان قرب المنزل فتتبعوا الضجيج وبدؤوا في الحفر.
وعثر عناصر الأمن على رجل في الستينيات من عمره، كان مدفونا في قبر مؤقت مغطى بالتراب، مصابا بجرح في رقبته، لكنه كان على قيد الحياة وواعيا.
وتوصل ضباط الشرطة إلى أن شابا يبلغ من العمر 18 عاما، قام بدفن الرجل المسن في القبر حيا، لتقوم الشرطة بإخراجه.
وأوضح المسن أنه والمراهق كانا يشربان الكحول معا يوم السبت قبل نشوب شجار بينهما، قبل أن يهاجمه بسكين ويدفنه حيا ويغطي المدخل بالتراب. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين يهزّ سوريا.. وفاة فنان شهير بعد صراع طويل مع مرض العضال فمن هو؟ (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين يهزّ سوريا.. وفاة فنان شهير بعد صراع طويل مع مرض العضال فمن هو؟ (صورة)
15:00 | 2024-05-16
16/05/2024 03:00:23
Lebanon 24
Lebanon 24
صوتٌ قويٌ سُمِعَ في بيروت ومناطق جنوبيّة... ما هو؟
Lebanon 24
صوتٌ قويٌ سُمِعَ في بيروت ومناطق جنوبيّة... ما هو؟
09:49 | 2024-05-16
16/05/2024 09:49:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضربة كبيرة".. إسرائيل تكشف تفاصيل عمليّة قام بها "حزب الله" ردّاً على اغتيال حسين مكي
Lebanon 24
"ضربة كبيرة".. إسرائيل تكشف تفاصيل عمليّة قام بها "حزب الله" ردّاً على اغتيال حسين مكي
12:00 | 2024-05-16
16/05/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم الفنان الشهير بأعز الناس.. زوجته فارقت الحياة فجأة!
Lebanon 24
الموت يؤلم الفنان الشهير بأعز الناس.. زوجته فارقت الحياة فجأة!
12:37 | 2024-05-16
16/05/2024 12:37:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة تضرب قناة تلفزيونية.. هذا ما فعله المراسل خلال بث مباشر! (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة تضرب قناة تلفزيونية.. هذا ما فعله المراسل خلال بث مباشر! (فيديو)
14:19 | 2024-05-16
16/05/2024 02:19:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
03:31 | 2024-05-17
إعصار قوي يضرب أميركا.. سقوط قتلى وانقطاع التيار الكهربائي عن مليون شخص (فيديو)
01:15 | 2024-05-17
اكتشاف مثير.. هذا هو تاريخ ظهور "أول رمز تعبيري في العالم"
00:36 | 2024-05-17
رغم اقتراب الدبابات منه.. شاب يصرّ على إعداد الطعام داخل مخيم جباليا (فيديو)
23:00 | 2024-05-16
برجك اليوم
23:00 | 2024-05-16
إبن الـ16 عاماً كاد يفقد حياته بسبب شاحن هاتفه.. ماذا حصل؟
14:19 | 2024-05-16
فضيحة تضرب قناة تلفزيونية.. هذا ما فعله المراسل خلال بث مباشر! (فيديو)
فيديو
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
17/05/2024 11:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
02:00 | 2024-05-11
17/05/2024 11:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
01:00 | 2024-05-11
17/05/2024 11:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24