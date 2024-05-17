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فنون ومشاهير
نزفت من يدها مباشرة على الهواء... إليكم ما حصل مع مذيعة خلال برنامجها
Lebanon 24
17-05-2024
|
09:30
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قال تقرير نشرته جريدة "Metro" الصادرة في لندن، إن المذيعة البريطانية أماندا كيلر تعرضت لهجوم من قبل طائر أثناء بثّ برنامجها على إذاعة "WSFM"، لكنها واصلت البرنامج على الرغم من أن هجوم الطائر تسبب بنزيف الدم من يدها.
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وكانت المذيعة تتحدث في برنامجها "جونسي وأماندا" مع مضيفها المشارك بريندان جونز، عندما تعرضت لهجوم الطائر الملون الذي تسبب لها بجراح.
وأصبح نجوم الإذاعة يرعون الطيور هذا الأسبوع، حيث قاموا برعاية طائر أليف يبلغ من العمر 19 عاماً وإحضاره إلى الاستوديو للمشاركة في البث.
وكانت أماندا ترتدي معطفاً وردياً وقفازات بلاستيكية، ولكنها لم تكن محمية من التعرض لهجمة من الطائر الذي كان في القفص داخل الاستوديو، حيث كانت تحاول المذيعة إطعامه العنب عندما وضعت يدها داخل القفص وحاولت الإمساك به، وهو ما دفع الطائر إلى نقرها والهجوم عليها.
وكانت القضمة صغيرة، ولكنها سحبت الدماء وكانت أماندا تصرخ من الألم، بحسب ما نقلت جريدة "مترو".
وقالت وهي تشير إلى العلامة الصغيرة على مفصل إصبعها: "انظر، شكراً لك يا دم"، ثم قالت بسخرية: "يا لها من إصابة مروعة تعرضت لها". (العربية)
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