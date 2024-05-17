Advertisement

منوعات

"ابني مات"...حادثة مروّعة تودي بحياة طفل وهذا ما حدث!

Lebanon 24
17-05-2024 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1200868-638515685210199065.jpg
Doc-P-1200868-638515685210199065.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

توفي ألام مايكل الذي يبلغ من العمر 5 سنوات بعد سقوطه من الطابق الخامس عشر من شقة في شرق لندن عن ارتفاع 150 قدماً، بعد فتحه لأحد النوافذ.

 وقال شهود عيان إنهم تمكنوا من سماع صوت والده وهو يصرخ "ابني مات" بعد سقوطه من برج شاهق.

 وقالت عمة الطفل الصغير، مريم هدافو، لصحيفة "ذا صن"، إن ابن أخيها ذهب إلى المطبخ وفتح النافذة بعد الاستيقاظ مبكراً للذهاب إلى المدرسة.

 وتابعت: "كتبت والدته رسائل بريد إلكتروني حول النوافذ والأبواب إلى المجلس خمس مرات وقالت إنها غير آمنة للأطفال"، مضيفةً  أن "ألام كان طفلاً جميلاً ولطيفاً وجداً".

 وقال شاهد العيان جيه جيه، الذي يعيش في الطابق الثاني عشر "كان الأمر فظيعًا، شعرت بالأسف الشديد لهم". وأضاف شاهد آخر: "أنا مصدوم ولا يمكنني تصديق ما رأيته". ( lbc)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:17 | 2024-05-17
15:15 | 2024-05-17
10:03 | 2024-05-17
09:36 | 2024-05-17
09:30 | 2024-05-17
07:52 | 2024-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24